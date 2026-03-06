سیمئونه: انتقادات برایم اهمیتی ندارد
سرمربی اتلتیکومادرید، پیش از دیدار تیمش مقابل رئال سوسیهداد تأکید کرد که توجهی به انتقادها ندارد.
به گزارش ایلنا، سرمربی اتلتیکو مادرید، دیگو پابلو سیمئونه، در نشست خبری پیش از دیدار مقابل رئال سوسیهداد با خبرنگاران گفتگو کرد و تأکید کرد که بازیکنان تیمش به برنامه فشرده مسابقات عادت دارند.
سرمربی اتلتیکو گفت: «بازیکنان به رقابت کردن و بازیهای پیاپی عادت دارند. در ورزشگاه فضای فوقالعادهای خواهد بود، مردم از رسیدن به فینال خوشحال هستند و ما باید در لیگ به رشد ادامه بدهیم. امیدوارم بتوانیم فضای خوبی داشته باشیم».
وضعیت هانکو
«همانطور که تصور میکردیم آمده است. فصل گذشته هم به او فکر کرده بودیم. او برای بازی در پست مدافع میانی صبر کرد. چیزهایی به تیم میدهد که به آنها نیاز داریم. به خاطر کارهایی که انجام میدهد مسئولیت بزرگی دارد و فروتنی فوقالعادهای دارد».
خیمنس و باریوس
«مدتهاست این را میگویم؛ ما به همه نیاز داریم. وقتی به پایان فصل نزدیک میشویم و این شانس را داریم که رقابت کنیم، اهمیت همه بازیکنان در ترکیب حتی بیشتر میشود. قرار نیست این طرز فکر را تغییر بدهم. باریوس ممکن است برای سهشنبه در دسترس باشد، یکشنبه میتواند با گروه تمرین کند. امیدوارم چیزی که میگویم همینطور شود».
انتقادها
«من به همه چیزهایی که گفته میشود احترام میگذارم، اما ما مسیر خودمان را ادامه میدهیم».
شیوه تمرینات
«فکر نمیکنم در شیوهمان تغییر زیادی بدهیم. از نظر تلاشها تقریباً مشابه بازیهای کوپا به اینجا رسیدهایم. بازی فینال متفاوت خواهد بود، چون یک فینال است. از زمانی که مربی جدیدشان آمده خیلی خوب کار کردهاند. تیمی رقابتی را تصور میکنم، با بازیکنان جوان که عملکرد خوبی داشتهاند. از زمان آمدن مربیشان، تیم تغییر کرده است».
گریزمان و آیندهاش
«فقط رئال سوسیهداد».