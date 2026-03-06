به گزارش ایلنا، رئال مادرید برای دیدار امشب برابر سلتاویگو در ورزشگاه بالایدوس با شرایطی بسیار دشوار راهی این مسابقه شده است. فهرست اعلام‌شده نشان می‌دهد که آلوارو آربلوا تنها ۱۴ بازیکن از تیم اصلی را در اختیار دارد که دو نفر از آن‌ها، تیبو کورتوا و آندری لونین، دروازه‌بان هستند. همین کمبود شدید نفرات باعث شده سرمربی رئال برای تکمیل فهرست مسابقه به بازیکنان تیم دوم باشگاه متوسل شود.

این وضعیت نگرانی‌های زیادی در داخل باشگاه ایجاد کرده است. رئال مادرید در شرایطی وارد این بازی می‌شود که هرگونه از دست دادن امتیاز می‌تواند ضربه جدی به امیدهای این تیم برای قهرمانی در لالیگا وارد کند. در عین حال، دیدار مهم هفته آینده مقابل منچسترسیتی در لیگ قهرمانان اروپا نیز بر حساسیت شرایط افزوده و فشار بیشتری بر کادر فنی وارد کرده است.

علت این بحران ترکیبی از مصدومیت‌ها و محرومیت‌هاست. در مجموع آربلوا برای این مسابقه ۱۱ بازیکن خود را در اختیار ندارد که بخش قابل توجهی از آن‌ها از مهره‌های اصلی تیم به شمار می‌روند. در میان مصدومان نام بازیکنانی مانند ادر میلیتائو، داوید آلابا، ادواردو کاماوینگا، دنی سبایوس، جود بلینگام، رودریگو و کیلیان امباپه دیده می‌شود. در مورد کاماوینگا نیز کادر فنی ترجیح داده برای جلوگیری از تشدید مصدومیت، او را در این مسابقه به میدان نفرستد تا برای دیدار حساس لیگ قهرمانان آماده باشد.

از سوی دیگر، کارراس، دین هویسن و ماستانتونو نیز به دلیل محرومیت قادر به همراهی تیم نیستند. ماستانتونو در دیدار اخیر رئال مادرید مقابل ختافه در ورزشگاه برنابئو با کارت قرمز از زمین اخراج شد و همین موضوع باعث غیبت او در این بازی شده است.

در ساعات پایانی پیش از مسابقه، مارکو آسنسیو به فهرست تیم اضافه شد، اما هنوز مشخص نیست که از نظر بدنی آمادگی کامل برای حضور در میدان را داشته باشد. در کنار بازیکنان تیم اصلی، هفت بازیکن از تیم دوم نیز به اردوی رئال مادرید دعوت شده‌اند و حتی این احتمال وجود دارد که چند نفر از آن‌ها در ترکیب ابتدایی قرار بگیرند.

با توجه به شرایط موجود، ترکیب احتمالی رئال مادرید برای این مسابقه می‌تواند شامل تیبو کورتوا، ترنت الکساندر-آرنولد، آسنسیو، آنتونیو رودیگر، فران گارسیا، فدریکو والورده، اورلین شوامنی، تیاگو پیتارچ، آردا گولر، وینیسیوس جونیور و گونسالو باشد. یکی از مشکلات اصلی تیم در این دیدار به خط حمله مربوط می‌شود، جایی که گزینه‌های جایگزین بسیار محدود هستند و تنها سه مهاجم تخصصی در اختیار کادر فنی قرار دارد. به نظر می‌رسد آربلوا نیز اعتماد چندانی به براهیم دیاز ندارد.

در حال حاضر رئال مادرید چهار امتیاز کمتر از بارسلونا دارد. اگر این تیم در بازی امشب مقابل سلتاویگو امتیاز از دست بدهد و بارسلونا در دیدار دشوار خود برابر اتلتیک بیلبائو در ورزشگاه سن‌مامس به پیروزی برسد، فاصله دو تیم می‌تواند به هفت امتیاز افزایش پیدا کند؛ اختلافی که با توجه به ادامه فصل و باقی ماندن ال‌کلاسیکو در ورزشگاه نوکمپ، ممکن است نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت قهرمانی لالیگا داشته باشد.

