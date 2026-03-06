به گزارش ایلنا، جست‌وجوی منچستریونایتد برای انتخاب سرمربی جدید همچنان ادامه دارد؛ این در حالی است که مایکل کریک در دوره حضور موقت خود روی نیمکت تیم عملکردی قابل قبول ارائه داده است.

بن جیکوبز در گفت‌وگویی با صفحه United Stand MUFC به بررسی گزینه‌های احتمالی هدایت شیاطین سرخ در فصل آینده پرداخته است. او تأکید کرد که نام کارلو آنچلوتی، سرمربی فعلی تیم ملی برزیل، و توماس توخل، سرمربی کنونی تیم ملی انگلیس، در میان گزینه‌های مورد بررسی منچستریونایتد قرار ندارد.

به گفته او انتظار می‌رود هر دو مربی حداقل تا پس از جام جهانی در سمت فعلی خود باقی بمانند؛ موضوعی که با توجه به تمدید اخیر قرارداد توخل با تیم ملی انگلیس نیز تقویت شده است.

در مقابل، چند نام دیگر در بحث‌های داخلی باشگاه مطرح شده‌اند. روبرتو دی‌زربی، یولیان ناگلزمان و روبرتو مارتینز از جمله مربیانی هستند که در حال حاضر درباره آن‌ها گفت‌وگو می‌شود و در ارزیابی‌های مدیریتی مورد توجه قرار گرفته‌اند.

در عین حال، مائوریسیو پوچتینو و کیران مک‌کنا همچنان مورد تحسین مدیران باشگاه قرار دارند، اما بر اساس این گزارش انتظار نمی‌رود در میان گزینه‌های اصلی برای هدایت تیم قرار بگیرند. همچنین با وجود عملکرد مناسب مایکل کریک در دوران موقت، بعید به نظر می‌رسد او یکی از نامزدهای جدی برای سپردن هدایت بلندمدت منچستریونایتد باشد.

