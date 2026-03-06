اشلوت: ایجاد موقعیت در لیگ برتر کار بسیار دشواری است

اشلوت: ایجاد موقعیت در لیگ برتر کار بسیار دشواری است
آرنه اشلوت، سرمربی لیورپول، با اشاره به شرایط رقابت در لیگ برتر انگلیس تأکید کرد ایجاد سرعت در جریان بازی و خلق موقعیت‌های متعدد مقابل تیم‌هایی که سبک بازی فیزیکی دارند، کار ساده‌ای نیست.

به گزارش ایلنا، آرنه اشلوت در اظهاراتی درباره عملکرد تیمش در رقابت‌های لیگ برتر انگلیس، به دشواری‌های بازی مقابل تیم‌هایی با ساختار دفاعی منظم اشاره کرد.

او در این باره گفت: «من همان مربی فصل گذشته هستم. وقتی تیم مقابل تمایلی به بالا بردن سرعت بازی ندارد، ایجاد ریتم و تمپو در مسابقه بسیار دشوار می‌شود.»

سرمربی لیورپول همچنین درباره سطح رقابت در لیگ برتر افزود: «در لیگ برتر امروز به‌دلیل سبک بازی تیم‌ها و قدرت بدنی بالای بازیکنان، خلق موقعیت‌های گل فراوان کار بسیار سختی است.»

اشلوت در ادامه تأکید کرد تیم‌ها در این لیگ از نظر تاکتیکی و فیزیکی در سطح بالایی قرار دارند و همین موضوع باعث شده مسابقات با رقابت شدید و فشرده‌ای دنبال شود.

