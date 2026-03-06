ژرژ ژسوس: مصدومیت کریستیانو رونالدو جدیتر از حد انتظار است
سرمربی تیم النصر اعلام کرد که مصدومیت کریستیانو رونالدو پس از انجام آزمایشهای پزشکی جدیتر از برآورد اولیه تشخیص داده شده و این بازیکن برای ادامه روند درمان به اسپانیا سفر خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، ژرژ ژسوس، سرمربی النصر، در تازهترین اظهارات خود درباره وضعیت جسمانی کریستیانو رونالدو توضیح داد که بررسیهای پزشکی نشان داده آسیبدیدگی این ستاره پرتغالی نسبت به آنچه ابتدا تصور میشد، پیچیدهتر است.
او در این خصوص گفت: «پس از انجام آزمایشها مشخص شد مصدومیتی که رونالدو دچار شده جدیتر از حد انتظار بوده است.»
ژسوس همچنین اعلام کرد که کاپیتان تیم برای ادامه درمان به اسپانیا خواهد رفت. به گفته او، رونالدو همانند برخی دیگر از بازیکنان که در زمان مصدومیت برای درمان به خارج از کشور مراجعه کردهاند، روند درمان خود را در مادرید دنبال میکند.
سرمربی النصر تأکید کرد که نوع مصدومیت این بازیکن نیازمند درمان تخصصی است و به همین دلیل قرار شده روند درمان او زیر نظر تیم پزشکی شخصیاش در مادرید انجام شود.
باشگاه النصر هنوز مدت دقیق دوری کریستیانو رونالدو از میادین را اعلام نکرده است، اما کادر فنی امیدوار است او پس از پایان دوره درمان و بهبودی کامل بتواند دوباره در اختیار تیم قرار گیرد.