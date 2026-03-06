هیجان هواداران نیوکسل برای تقابل با بارسلونا

به گزارش ایلنا، شهر نیوکسل در آستانه تقابل با بارسلونا حال‌وهوایی کاملاً متفاوت پیدا کرده و موجی از هیجان در میان هواداران این تیم شکل گرفته است. بسیاری از طرفداران نیوکسل معتقدند شاگردانشان توانایی آن را دارند که تیم هانسی فلیک را غافلگیر کنند و با عبور از این مرحله، به جمع هشت تیم پایانی لیگ قهرمانان اروپا برسند.

طبیعی است که در بازی رفت، ورزشگاه سنت جیمز پارک مملو از تماشاگر خواهد شد و هواداران انگلیسی قصد دارند فضایی بسیار پرشور برای رویارویی با بارسلونا ایجاد کنند. با این حال، نکته‌ای که بیش از همه توجه‌ها را به خود جلب کرده، استقبال گسترده هواداران نیوکسل برای حضور در دیدار برگشت در بارسلونا است؛ مسابقه‌ای که قرار است در ورزشگاه نوکمپ برگزار شود.

باشگاه نیوکسل پس از انجام هماهنگی‌های لازم با بارسلونا دریافته است که در مرحله نخست تنها ۲۲۱۵ بلیت برای هواداران این تیم در نظر گرفته شده؛ ظرفیتی که در مقایسه با حجم تقاضای طرفداران بسیار محدود به نظر می‌رسد. با وجود اینکه برنامه سفر به‌تازگی منتشر شده، مسئولان باشگاه اعلام کرده‌اند تاکنون بیش از ۱۰ هزار درخواست برای همراهی تیم در این سفر ثبت شده است. این در حالی است که مهلت ارسال درخواست‌ها هنوز به پایان نرسیده و دیدار برگشت نیز برای ۱۸ مارس ساعت ۱۸:۱۵ برنامه‌ریزی شده است.

در همین راستا، مدیران نیوکسل تماس‌هایی با باشگاه بارسلونا برقرار کرده‌اند تا درباره ظرفیت واقعی ورزشگاه برای این مسابقه اطلاعات دقیق‌تری به دست آورند. طبق گزارش منابع انگلیسی، بارسلونا در حال بررسی احتمال افزایش سهمیه بلیت هواداران میهمان است و حتی ممکن است بر اساس مقررات یوفا تعداد بلیت‌ها تا سقف ۳۱۰۰ عدد افزایش پیدا کند.

با این حال، هواداران نیوکسل عزم خود را جزم کرده‌اند تا به هر شکل ممکن در بارسلونا حاضر باشند؛ حتی اگر برخی از آن‌ها موفق به تهیه بلیت مسابقه نشوند. در چنین شرایطی معمولاً نیروهای امنیتی برای مدیریت هوادارانی که با بلیت یا بدون بلیت به شهر میزبان سفر می‌کنند، تدابیر ویژه‌ای در نظر می‌گیرند.

