برنامه ۱۰۰ میلیون یورویی رئال برای دو خرید بزرگ

به گزارش ایلنا، باشگاه رئال مادرید برای تقویت ترکیب خود سقف هزینه‌ای ۱۰۰ میلیون یورویی در نظر گرفته است. طبق برنامه مدیران این باشگاه، این مبلغ قرار است صرف جذب اهداف اصلی در بازار تابستانی شود و در صورتی که خریدهای بیشتری مدنظر قرار گیرد، منابع مالی آن از طریق فروش بازیکنان تأمین خواهد شد.

در شرایطی که رئال مادرید با موجی از مصدومیت‌ها و نتایج نه‌چندان مطلوب دست‌وپنجه نرم می‌کند، جزئیات برنامه‌های نقل‌وانتقالاتی این باشگاه به تدریج فاش شده است. مدیران باشگاه دو بازیکن را به عنوان اولویت‌های اصلی برای تقویت تیم در نظر گرفته‌اند: رودری، هافبک ۳۳ ساله اسپانیایی منچسترسیتی، و نیکو اشلوتربک، مدافع میانی ۲۷ ساله آلمانی از بوروسیا دورتموند.

اکنون مشخص شده است که فلورنتینو پرز برای نهایی کردن این دو انتقال چه بودجه‌ای کنار گذاشته است. رقم تعیین‌شده برای این دو خرید ۱۰۰ میلیون یورو اعلام شده و هرگونه جذب بازیکن دیگر به میزان درآمدی که از فروش بازیکنان به دست خواهد آمد، وابسته خواهد بود. آلبرتو پریرو، خبرنگار برنامه «رادیو استادیو نوچه» در شبکه اوندا سرو، در این باره گفته است: «اولین ۱۰۰ میلیون یورویی که رئال مادرید قصد دارد تابستان امسال هزینه کند، برای رودریگو هرناندز و اشلوتربک است». او همچنین تأکید کرد: «انجام خریدهای بیشتر توسط مادرید، به میزان فروش‌های این تیم در تابستان بستگی دارد».

در همین حال، هوگو ویانا، مدیر ورزشی منچسترسیتی، اعلام کرده که شرایط رودری به طور مداوم در حال بهبود است. این اظهارات پس از آن مطرح شد که مشخص شد رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا باید به مصاف تیم پپ گواردیولا برود. این هافبک اسپانیایی که در سپتامبر ۲۰۲۴ دچار پارگی رباط صلیبی شده بود و در اواخر دسامبر نیز از مصدومیت ران رهایی یافت، حالا بار دیگر به شرایط مسابقه نزدیک شده است. او می‌تواند در تابستان پیش‌رو یکی از مهره‌های کلیدی تیم ملی اسپانیا در جام جهانی باشد. توانایی‌های او تردیدی باقی نمی‌گذارد و قراردادش با منچسترسیتی نیز تا سال ۲۰۲۷ اعتبار دارد.

وضعیت قرارداد نیکو اشلوتربک نیز مشابه است و قرارداد این مدافع آلمانی هم تا سال ۲۰۲۷ ادامه دارد. او طی چند فصل اخیر یکی از رهبران خط دفاعی بوروسیا دورتموند بوده است. با وجود تمایل باشگاه آلمانی برای حفظ این بازیکن، اشلوتربک تاکنون در برابر تمدید قرارداد مقاومت نشان داده است. حتی مدیران ورزشی دورتموند برخلاف سیاست همیشگی خود، پیشنهاد اضافه شدن بند فسخ به قرارداد او را مطرح کرده‌اند تا روند تمدید آسان‌تر شود.

این کشمکش همچنان ادامه دارد و مدیران دورتموند قصد دارند پیش از آغاز تابستان تکلیف این موضوع را روشن کنند؛ هم برای برنامه‌ریزی فصل آینده و هم برای اینکه در صورت جدایی بازیکن، از انتقال او درآمدی به دست آورند. از سوی دیگر، بایرن مونیخ پس از تمدید قرارداد اوپامکانو از رقابت برای جذب اشلوتربک کنار کشیده است و در عین حال رئال مادرید نیز با کمبود گزینه در خط دفاعی روبه‌روست. به همین دلیل این مدافع آلمانی می‌داند اگر برای انتقال به سانتیاگو برنابئو اصرار کند، احتمال حضورش در ترکیب رئال بسیار بالا خواهد بود.

با این حال هنوز یک پرسش مهم باقی مانده است: آیا منچسترسیتی و بوروسیا دورتموند حاضر خواهند شد دو بازیکن کلیدی خود را با رقمی که رئال مادرید برای این انتقال‌ها در نظر گرفته، واگذار کنند یا خیر.

در فوتبال امروز، پرداخت ۱۰۰ میلیون یورو برای جذب دو بازیکن تأثیرگذار که در باشگاه‌هایی بدون مشکل مالی بازی می‌کنند، چندان رقم بزرگی به حساب نمی‌آید. در چنین شرایطی، تنها عاملی که می‌تواند برنامه فلورنتینو پرز را به نتیجه برساند، تمایل خود بازیکنان است؛ بازیکنانی که با نزدیک شدن به سال‌های پایانی قراردادشان، می‌توانند از گزینه «آزاد شدن در سال بعد» به عنوان اهرم فشار استفاده کنند.

