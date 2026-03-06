بیانیه خیبر خرمآباد در محکومیت حمله به اماکن ورزشی
باشگاه خیبر خرمآباد با صدور بیانیهای حملات به ورزشگاههای کشور از جمله آزادی، بعثت تهران و بخشهایی از ورزشگاه تختی خرمآباد را محکوم کرد.
به گزارش ایلنا، باشگاه فرهنگی ورزشی خیبر خرمآباد با انتشار بیانیهای نسبت به حملات انجامشده به برخی اماکن ورزشی کشور واکنش نشان داد و این اقدامات را مغایر با اصول انسانی و ارزشهای ورزش دانست.
️بیانیه باشگاه خیبر خرمآباد در محکومیت حمله به اماکن ورزشی به شرح زیر است:
باشگاه فرهنگی ورزشی خیبر خرمآباد با ابراز تأسف و نگرانی عمیق، حملات وحشیانه و غیرانسانی آمریکا و رژیم صهیونیستی به اماکن ورزشی کشور از جمله ورزشگاه آزادی، ورزشگاه بعثت تهران و بخشهایی از ورزشگاه تختی خرمآباد را بهشدت محکوم میکند.
اماکن ورزشی در سراسر جهان نماد صلح، همبستگی و رقابت جوانمردانه میان ملتها هستند و تعرض به چنین فضاهایی نه تنها نقض آشکار اصول انسانی و ورزشی است، بلکه بیاحترامی به جامعه بزرگ ورزشکاران، هواداران و مردمی است که ورزش را بستری برای دوستی و امید میدانند.
باشگاه خیبر خرمآباد به عنوان نماینده مردم شریف استان لرستان، ضمن اعلام همبستگی با خانواده بزرگ ورزش کشور، این اقدام غیرقابل قبول را محکوم کرده و از نهادهای بینالمللی ورزشی میخواهد نسبت به اینگونه اقدامات واکنش قاطع و مسئولانه نشان دهند و از حرمت و امنیت فضاهای ورزشی در سراسر جهان دفاع کنند.
بیتردید ملت ایران و جامعه ورزش کشور با روحیهای استوارتر از گذشته مسیر خود را ادامه خواهند داد و اجازه نخواهند داد چنین اقدامات خشونتآمیزی خللی در اراده و همبستگی آنان ایجاد کند.
باشگاه خیبر خرمآباد همچنین اعلام میکند که ورزشگاهها همواره باید محل شور، نشاط و اتحاد باشند و جامعه ورزش ایران در کنار مردم خود، در دفاع از ارزشهای انسانی و ورزشی ایستاده است.
باشگاه فرهنگی ورزشی خیبر خرمآباد