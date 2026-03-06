به گزارش ایلنا، باشگاه فرهنگی ورزشی خیبر خرم‌آباد با انتشار بیانیه‌ای نسبت به حملات انجام‌شده به برخی اماکن ورزشی کشور واکنش نشان داد و این اقدامات را مغایر با اصول انسانی و ارزش‌های ورزش دانست.

️بیانیه باشگاه خیبر خرم‌آباد در محکومیت حمله به اماکن ورزشی به شرح زیر است:

باشگاه فرهنگی ورزشی خیبر خرم‌آباد با ابراز تأسف و نگرانی عمیق، حملات وحشیانه و غیرانسانی آمریکا و رژیم صهیونیستی به اماکن ورزشی کشور از جمله ورزشگاه آزادی، ورزشگاه بعثت تهران و بخش‌هایی از ورزشگاه تختی خرم‌آباد را به‌شدت محکوم می‌کند.

اماکن ورزشی در سراسر جهان نماد صلح، همبستگی و رقابت جوانمردانه میان ملت‌ها هستند و تعرض به چنین فضاهایی نه ‌تنها نقض آشکار اصول انسانی و ورزشی است، بلکه بی‌احترامی به جامعه بزرگ ورزشکاران، هواداران و مردمی است که ورزش را بستری برای دوستی و امید می‌دانند.

باشگاه خیبر خرم‌آباد به عنوان نماینده مردم شریف استان لرستان، ضمن اعلام همبستگی با خانواده بزرگ ورزش کشور، این اقدام غیرقابل قبول را محکوم کرده و از نهادهای بین‌المللی ورزشی می‌خواهد نسبت به اینگونه اقدامات واکنش قاطع و مسئولانه نشان دهند و از حرمت و امنیت فضاهای ورزشی در سراسر جهان دفاع کنند.

بی‌تردید ملت ایران و جامعه ورزش کشور با روحیه‌ای استوارتر از گذشته مسیر خود را ادامه خواهند داد و اجازه نخواهند داد چنین اقدامات خشونت‌آمیزی خللی در اراده و همبستگی آنان ایجاد کند.

باشگاه خیبر خرم‌آباد همچنین اعلام می‌کند که ورزشگاه‌ها همواره باید محل شور، نشاط و اتحاد باشند و جامعه ورزش ایران در کنار مردم خود، در دفاع از ارزش‌های انسانی و ورزشی ایستاده است.

باشگاه فرهنگی ورزشی خیبر خرم‌آباد

انتهای پیام/