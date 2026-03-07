به گزارش ایلنا، نارضایتی در میان برخی بازیکنان پاری‌سن‌ژرمن نسبت به خویچا کواراتسخلیا افزایش یافته و مهم‌ترین انتقادی که به این وینگر گرجستانی وارد می‌شود، «خودخواهی» در جریان بازی‌هاست. کواراتسخلیا که در نیم‌فصل دوم فصل گذشته عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشته بود، در فصل جاری هنوز نتوانسته همان سطح از تاثیرگذاری را تکرار کند.

در شرایطی که در رختکن پاری‌سن‌ژرمن صحبت‌هایی درباره خودمحوری برخی بازیکنان مطرح شده، گفته می‌شود بیشترین نگاه‌ها در این زمینه متوجه کواراتسخلیا است و او بیش از سایرین با چنین انتقادی روبه‌رو شده است.

عثمان دمبله، هم‌تیمی او، هفته گذشته در این باره گفته بود: «سال گذشته ابتدا به باشگاه فکر می‌کردیم و بعد به خودمان. فکر می‌کنم باید دوباره به همان ذهنیت برگردیم، به‌خصوص در این مقطع از فصل که وارد نیم‌فصل دوم شده‌ایم. پاری‌سن‌ژرمن باید در اولویت باشد، نه افراد. باید قبل از خودمان برای باشگاه بازی کنیم.»

روزنامه اکیپ نیز گزارش داده است که احتمال دارد کواراتسخلیا یکی از بازیکنانی باشد که این صحبت‌ها را متوجه خود می‌داند. گفته می‌شود برخی از هم‌تیمی‌های او از تصمیمات فردی این وینگر در جریان مسابقات رضایت ندارند؛ موضوعی که این برداشت را تقویت کرده که کواراتسخلیا در حال حاضر بیش از آنکه به بازی تیمی و کمک به پاری‌سن‌ژرمن توجه کند، تمرکز خود را بر درخشش فردی گذاشته است.

با این وجود، هنوز نشانه‌ای از شکل‌گیری یک بحران جدی یا آشکار پیرامون این بازیکن در رختکن پاری‌سن‌ژرمن دیده نمی‌شود، هرچند نارضایتی‌ها نسبت به عملکرد و سبک بازی او همچنان رو به افزایش گزارش شده است.

