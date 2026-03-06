جانشین موقت رکراکی در مراکش مشخص شد

جانشین موقت رکراکی در مراکش مشخص شد
قهرمان جام جهانی زیر 20 ساله‌‌ها به صورت موقت و تا بعد از جام جهانی به عنوان سرمربی تیم ملی بزرگسالان مراکش انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال مراکش رسماً جدایی ولید رکراکی و انتصاب محمد وهبی برای هدایت تیم در جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد. وهبی توانست تیم زیر ۲۰ ساله‌های مراکش را به مقام قهرمانی جهان رسانده است.

همان‌طور که نشریه مارکا چند هفته پیش گزارش داده بود، ژاوی هرناندز با این که گزینه محبوب ریاست فدراسیون محسوب می‌شد، اما به دلیل هماهنگ نشدن زمان‌بندی‌ها این انتقال انجام نشد. یکی از دلایل عدم انتخاب ژاوی ظاهرا این بوده که او تمایلی نداشت پروژه‌ای را در میانه راه و درست قبل از جام جهانی بپذیرد. به همین دلیل آن‌ها وهبی را انتخاب کردند. در صورت کسب نتایج ضعیف، ممکن است حتی در میانه جام جهانی نیز، شیرهای اطلس مجددا به سراغ ژاوی بروند.

جانشین موقت رکراکی در مراکش مشخص شد

از سوی دیگر، با وجود عدم اطلاع‌رسانی فدراسیون، اما نام آندرس اینیستا به عنوان مدیر فنی آینده تیم ملی مراکش به گوش می‌رسد. مراکش با اطمینان می‌گوید این تغییرات، برای توسعه بیشتر فوتبال در این کشور لازم و ضروری است. این تصمیمات در طرحی به نام «مراکش ۲۰۳۰» که امروز در رباط ارائه شد قرار گرفته است. همچنین انتصاب ژائو ساکرامنتو (با سابقه حضور در پاریسن‌ژرمن، تاتنهام و رم) به عنوان بخشی از کادر فنی جدید اعلام شد.

فدراسیون همچنین از زحمات ولید رکراکی که مراکش را به مقام چهارم جام جهانی ۲۰۲۲ و نایب‌قهرمانی جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۶ رساند، تشکر کرد. او در مراسم حضور داشت و مورد استقبال شایانی قرار گرفت، رکراکی از مدتی پیش به صورت جدی قصد ترک صندلی تیم ملی را داشته است. 

