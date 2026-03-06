درخواست ۱۰ سال و نیم حبس برای مهاجم سرشناس اسپانیایی

به گزارش ایلنا، پنج‌شنبه‌ گذشته، برای رافا میر به شکلی فرسایشی و پرالتهاب سپری شد. این بازیکن که اصالتاً اهل مورسیا است، ابتدا با اتهام توهین نژادپرستانه از سوی «عمیر الهلالی» (بازیکن اسپانیول) روبرو شد، اما این تنها آغاز ماجرا بود؛ چرا که بلافاصله جزئیات مجازات‌های درخواستی دادستانی در خصوص پرونده جنجالی سپتامبر ۲۰۲۴ منتشر گردید. این پرونده که به دوران حضور میر در باشگاه والنسیا بازمی‌گردد، حالا به سنگین‌ترین چالش حقوقی او تبدیل شده است.

طبق گزارش اختصاصی روزنامه «لاس پرووینسیاس»، دادستانی اسپانیا برای این مهاجم الچه در مجموع تقاضای ۱۰ سال و ۶ ماه زندان را به دادگاه ارائه کرده است. این کیفرخواست شامل ۹ سال حبس به اتهام «تجاوز» و ۱۸ ماه حبس تعزیری به اتهام «ایجاد جراحت و آسیب جسمی» است.

علاوه بر حکم زندان، محدودیت‌های شدیدی نیز علیه او پیشنهاد شده است؛ دادستانی خواستار صدور حکم منع تردد و عدم نزدیکی به فاصله کمتر از ۵۰۰ متری قربانی (زن جوان ۲۱ ساله) برای مدت ۱۳ سال شده است. همچنین، در صورت محکومیت، میر باید پس از آزادی، ۷ سال را تحت نظارت دقیق قضایی سپری کند و به مدت ۸ سال نیز از هرگونه فعالیت حرفه‌ای یا غیرحرفه‌ای که با افراد زیر سن قانونی در ارتباط باشد، محروم خواهد شد. در بخش مالی نیز، دادستانی تأکید کرده است که میر باید مبلغ ۶۴ هزار یورو را به‌عنوان جبران خسارت مدنی بابت آسیب‌های روحی و جسمی وارد شده به شاکی پرداخت کند.

مرور وقایع نشان می‌دهد که این بحران از سوم سپتامبر ۲۰۲۴ و با بازداشت رافا میر آغاز شد. او در اکتبر ۲۰۲۵ رسماً تحت پیگرد قرار گرفت و در سیزدهمین روز همان ماه، با استفاده از حق قانونی خود، در برابر سوالات قضات سکوت اختیار کرد.

در حال حاضر، این ستاره اسپانیایی در انتظار برگزاری جلسه نهایی دادگاه است تا سرنوشت او مشخص شود. میر در آخرین گفتگوی خود با روزنامه «آس» در تاریخ ۳۱ ژانویه، با لحنی امیدوارانه درباره این وضعیت گفته بود:«خیلی آرام هستم. این یک روند قضایی است و زمان خود را می‌طلبد. منتظر کیفرخواست هستیم و مشتاق حضور در دادگاه هستیم.»

انتهای پیام/