مأموریت پنهان دکلان رایس برای آینده آرسنال
دکلان رایس تنها ستاره خط میانی آرسنال نیست؛ او در سکوت پشت درهای کمپ تمرینی، نقشی مهم در شکل دادن به نسل بعدی توپچیها و آینده باشگاه ایفا میکند.
به گزارش ایلنا، درخشش دکلان رایس در آرسنال تنها به عملکرد مسحورکنندهاش در ترکیب اصلی تیم تحت هدایت میکل آرتتا محدود نمیشود. گزارشهای واصله نشان میدهد که این هافبک ارزشمند با ارائه مشاورهها و راهنماییهای دلسوزانه، به یک رهبر معنوی برای بازیکنان جوان تبدیل شده است. ستارههای آکادمی آرسنال این روزها زبان به تحسین او گشودهاند؛ بازیکنی که نه تنها استانداردهای تمرین را ارتقا داده، بلکه با کلمات حکیمانهاش در گوشه و کنار زمین تمرین، مسیر پیشرفت را برای استعدادهای نوظهور هموار میسازد.
نفوذ این ستاره انگلیسی در میان جوانان به قدری عمیق شده که آنها حتی در جزئیترین عادات روزمره خود از او الگوبرداری میکنند. بر اساس آنچه در ویژه برنامه اخیر «آرسنال فایلز» فاش شد، «ایفه ابراهیم» که یکی از استعدادهای درخشان آکادمی است، رژیم غذایی پیش از بازی خود را دقیقاً مطابق با وعدههای غذایی دکلان رایس تنظیم کرده است تا بتواند همان سطح از انرژی و استقامت را در زمین مسابقه بازسازی کند.
هفته گذشته شاهد به ثمر نشستن زحمات دو پدیده جوان آرسنال، «شاون موریزا» و «مالیک هاشی» بودیم که اولین قراردادهای حرفهای خود را با باشگاه امضا کردند. نکته برجسته در این میان، اظهارات هر دو بازیکن پس از تمدید قرارداد بود؛ آنها نقش پررنگ دکلان رایس را در رسیدن به این نقطه عطف کلیدی دانستند و او را عامل مهمی در مسیر پیشرفت خود قلمداد کردند.
روایت موریزا و هاشی از فرمانده خط میانی
شاون موریزا که همچون رایس در پست هافبک دفاعی توپ میزند، در این باره میگوید: «داشتن بازیکنانی در تیم اصلی که بخواهید شبیه آنها باشید، فوقالعاده حیاتی است. این موضوع هدفی به شما میدهد که برای رسیدن به آن بیوقفه تلاش کنید. به ویژه بازیکنی مانند دکلان رایس که مدام به شما مشاوره میدهد و با نکات کلیدی کمک میکند تا درک کنید برای رسیدن به سطح او دقیقاً چه گامهایی باید بردارید.»
مالیک هاشی نیز که به عنوان هافبک تهاجمی ایفای نقش میکند، با اشاره به ذهنیت حرفهای رایس افزود: «نگرش دکلان بینظیر است. او هر بار که وارد کمپ میشود، لبخند بر لب دارد و کاملاً برای تمرین و سختکوشی آماده است. من معتقدم او یک منبع الهام بزرگ برای بسیاری از ما بازیکنان جوان به شمار میرود.»
به نظر میرسد آرسنال با جذب دکلان رایس، نه تنها یک فرمانده مقتدر برای نبردهای امروز، بلکه یک معمار دلسوز برای ساختن ستارههای آینده خود به خدمت گرفته است؛ بازیکنی که تأثیر عمیق او تا سالیان متمادی در بدنه باشگاه توپچیهای لندن باقی خواهد ماند.