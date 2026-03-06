تهدید شدید بازیکنان یوونتوس توسط ایگور

به گزارش ایلنا، ایگور تودور در اظهارنظری صریح درباره وضعیت تیمش و میزان تعهد بازیکنان به برنامه‌های فنی صحبت کرد.

او در این باره با استفاده از یک مثال گفت: «هر کسی که در این قایق است می‌تواند بماند، اما اگر کسی نمی‌خواهد همراه ما باشد، می‌تواند از این قایق خارج شود.»

سرمربی تیم با بیان این جمله تلاش داشت بر اهمیت اتحاد و همدلی در تیم تأکید کند و نشان دهد تنها بازیکنانی در برنامه‌های او جای دارند که کاملاً به اهداف تیم پایبند باشند.

تودور در ادامه صحبت‌هایش تأکید کرد موفقیت در رقابت‌های پیش‌رو نیازمند تمرکز کامل بازیکنان و هماهنگی درون تیمی است و تنها با چنین شرایطی می‌توان به نتایج مطلوب دست یافت.

