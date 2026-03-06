محمد نور: امیدوارم النصر این فصل قهرمان لیگ شود
ستاره پیشین فوتبال عربستان، ابراز امیدواری کرد که النصر بتواند در فصل جاری لیگ عربستان به قهرمانی برسد.
به گزارش ایلنا، محمد نور، بازیکن سابق فوتبال عربستان، در گفتوگو با روزنامه «الریاضیه» درباره شرایط تیم النصر در فصل جاری رقابتهای لیگ حرفهای این کشور صحبت کرد.
او در این گفتوگو با اشاره به عملکرد النصر در مسابقات این فصل، ابراز امیدواری کرد این تیم بتواند در پایان رقابتها به عنوان قهرمانی دست پیدا کند.
نور در بخشی از صحبتهای خود اظهار داشت که هواداران النصر انتظار دارند تیمشان پس از تلاشهای انجامشده در این فصل، جام قهرمانی لیگ را به دست آورد.
النصر در سالهای اخیر با جذب چند بازیکن مطرح بینالمللی و تقویت ترکیب خود تلاش کرده جایگاه بهتری در رقابتهای داخلی و آسیایی کسب کند و یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در لیگ حرفهای عربستان محسوب میشود.