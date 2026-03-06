نگاهی به برنامه مهمترین دیدارهای امروز و امشب فوتبال جهان
رقابتهای فوتبال در لیگهای مختلف جهان امشب و بامداد فردا با برگزاری چند دیدار مهم پیگیری میشود که در میان آنها تقابل رئال مادرید با سلتاویگو در لالیگا، دیدار بایرن مونیخ برابر مونشن گلادباخ در بوندسلیگا و مصاف پاریسنژرمن با موناکو در لیگ یک فرانسه از مهمترین مسابقات محسوب میشود.
به گزارش ایلنا، در یکی از مهمترین دیدارهای بامداد شنبه، رئال مادرید در چارچوب رقابتهای لالیگا میهمان سلتاویگو خواهد بود. شاگردان کارلو آنچلوتی که برای حفظ جایگاه خود در کورس قهرمانی تلاش میکنند، به دنبال کسب سه امتیاز این مسابقه خارج از خانه هستند؛ در سوی مقابل سلتاویگو امیدوار است با استفاده از امتیاز میزبانی، شگفتیساز شود.
در لیگ یک فرانسه نیز پاریسنژرمن به مصاف موناکو میرود. تقابل این دو تیم همواره از بازیهای جذاب فوتبال فرانسه محسوب میشود و میتواند نقش مهمی در تعیین معادلات بالای جدول داشته باشد.
در بوندسلیگا، بایرن مونیخ برابر مونشن گلادباخ صفآرایی میکند؛ دیداری که طی سالهای اخیر همواره برای بایرن چالشبرانگیز بوده و گلادباخ چندین بار توانسته نتایج غیرمنتظرهای برابر این تیم به دست آورد.
همچنین در فوتبال ایتالیا، ناپولی در ورزشگاه خانگی خود پذیرای تورینو خواهد بود؛ دیداری که برای ناپولی در مسیر رقابتهای بالای جدول اهمیت زیادی دارد.
در فوتبال انگلیس نیز ولورهمپتون در دیداری حساس میزبان لیورپول خواهد بود و شاگردان یورگن کلوپ برای ادامه رقابت در کورس قهرمانی به دنبال کسب پیروزی در این مسابقه هستند.
