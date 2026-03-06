بر اساس این گزارش‌ها، امباپه نسبت به وضعیت زانوی خود آگاه است و گفته می‌شود رباط زانوی او تحت فشار قرار دارد؛ مسئله‌ای که در صورت ادامه بازی در شرایط مصدومیت می‌تواند خطر آسیب شدیدتر را افزایش دهد.

در همین ارتباط، برخی منابع ادعا کرده‌اند اگر این بازیکن بدون بهبود کامل به میدان بازگردد، احتمال پارگی رباط زانو وجود خواهد داشت؛ اتفاقی که می‌تواند به دوری طولانی‌مدت او از میادین منجر شود.

با توجه به اهمیت امباپه برای تیم باشگاهی و تیم ملی فرانسه، احتمال غیبت طولانی این مهاجم می‌تواند نگرانی‌هایی را در آستانه رقابت‌های مهم پیش رو، از جمله جام جهانی آینده، ایجاد کند.

با این حال تاکنون هیچ گزارش رسمی جدیدی درباره تشدید مصدومیت امباپه منتشر نشده و باشگاه همچنان بر ارزیابی اولیه پزشکی تأکید دارد.