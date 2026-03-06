گزارش رسانهای از نگرانی درباره وضعیت زانوی کیلیان امباپه
برخی گزارشهای رسانهای مدعی شدهاند مصدومیت کیلیان امباپه ممکن است جدیتر از آن چیزی باشد که باشگاه اعلام کرده است؛ موضوعی که میتواند نگرانیهایی درباره آمادگی این ستاره فرانسوی در آستانه رقابتهای آینده ایجاد کند.
به گزارش ایلنا، در حالی که باشگاه مربوط به کیلیان امباپه آسیبدیدگی این بازیکن را یک پیچخوردگی ساده در ناحیه زانو اعلام کرده، برخی منابع رسانهای از احتمال جدیتر بودن این مصدومیت خبر دادهاند.
بر اساس این گزارشها، امباپه نسبت به وضعیت زانوی خود آگاه است و گفته میشود رباط زانوی او تحت فشار قرار دارد؛ مسئلهای که در صورت ادامه بازی در شرایط مصدومیت میتواند خطر آسیب شدیدتر را افزایش دهد.
در همین ارتباط، برخی منابع ادعا کردهاند اگر این بازیکن بدون بهبود کامل به میدان بازگردد، احتمال پارگی رباط زانو وجود خواهد داشت؛ اتفاقی که میتواند به دوری طولانیمدت او از میادین منجر شود.
با توجه به اهمیت امباپه برای تیم باشگاهی و تیم ملی فرانسه، احتمال غیبت طولانی این مهاجم میتواند نگرانیهایی را در آستانه رقابتهای مهم پیش رو، از جمله جام جهانی آینده، ایجاد کند.
با این حال تاکنون هیچ گزارش رسمی جدیدی درباره تشدید مصدومیت امباپه منتشر نشده و باشگاه همچنان بر ارزیابی اولیه پزشکی تأکید دارد.