رئال خطاب به رودریگو: آینده تو همینجاست
رئال مادرید از رودریگو حمایت میکند و به او گفته است که روی آینده او سرمایهگذاری کرده است.
به گزارش ایلنا، ستاره برزیلی به همراه تیم پزشکی رئال، در حال آمادهسازی زانو برای کم کردن التهاب پیش از ورود به مرحله عمل جراحی است.
باشگاه در بدترین لحظات از او حمایت میکند و این حمایت فقط محدود به حالا و دوران دشوار کنونی نیست، بلکه فراتر از آن را میبیند. پیام داخلی برای این بازیکن برزیلی که تا سال ۲۰۲۸ قرارداد دارد، این است: «آینده تو همینجاست».
این مصدومیت تغییری ایجاد نمیکند و هیچ تزلزلی رخ نمیدهد چون اصلاً قرار نبود چیزی تغییر کند، به خصوص در مورد دورنمای حضور او.
زانوی راست رودریگو را از ادامه فصل و حضور در جام جهانی محروم میکند، اما حضور او در رئال تغییر نخواهد کرد. نگاهها به سال ۲۰۲۷ دوخته شده و اگر عملکرد و احساسات طرفین در یک راستا باشد، نشستن پای میز تمدید قرارداد دور از ذهن نیست.
پیامی واضح از سوی باشگاه به رودریگو منتقل شده است. همهچیز مرحله به مرحله پیش میرود؛ در این مرحله اولویت با اتاق عمل است. تاریخ جراحی هنوز مشخص نیست و انجام آن به آماده سازی زانو منوط شده است. ابتدا باید مفصل به آمادگی لازم برای انجام عمل برسد و رودریگو در والدبباس به همراه فیزیوتراپهای باشگاه، از همان لحظهای که پیشبینیهای بد به حقیقت پیوست، کار را آغاز کرده است.
این مرحله اول برای کاهش التهاب، به حداقل رساندن تجمع مایع در مفصل و بهبود دامنه حرکتی حیاتی است. مورد رودریگو دوچندان جدی است: هم رباط صلیبی قدامی و هم مینسک خارجی او پاره شده است. جراحی زودهنگام و با عجله باعث دشواری دوران نقاهت پس از عمل میشود و باشگاه نمیخواهد چنین سناریویی به حقیقت بپیوندد. غیبت او احتمالا ۱۰ تا ۱۲ ماه خواهد بود، اما هر زمانی که به کف این بازه نزدیک باشد، یک پیروزی محسوب خواهد شد.
بازیکن از نظر روحی آسیب جدی دیده است، چون این یک ضربه بزرگ در بدترین زمان ممکن بود. بزرگترین رویای او بازی در جام جهانی با نقشی کلیدی بود؛ برداشتن گامی بلندتر نسبت به سال ۲۰۲۲. در جام جهانی قطر او در هر 5 بازی برزیل حضور داشت، اما فقط مقابل سوئیس فیکس بود. جایگاه او در برزیل و پس از روی کار آمدن آنجلوتی تغییر کرده بود. رودریگو در بازیهای اخیر مهرهای تاثیرگذار بود و در سه بازی از چهار بازی فیکس به میدان رفت و آمار دو گل و یک پاس گل را ثبت کرد.
برای مدتی که حضور موثری در رئال نداشت، برزیل به نقطه اطمینانی برایش تبدیل شد؛ تا اینکه بالاخره در مادرید هم خودی نشان داد و مقابل سیتی درخشید. او در ۵ بازی، ۳ گل و ۴ پاس گل ثبت کرد تا آمار کلی فصلش را ارتقا دهد، اما پس از بازگشت از سوپرجام اسپانیا، مشکلات جسمانی آغاز شد.
رودریگو در نیمهنهایی مقابل اتلتیکو که گلزنی هم کرده بود، بازی را با درد تمام کرد و برای فیکس شدن در فینال به خودش فشار آورد. از آن زمان به بعد، ناراحتی آغاز شد. تنها چند دقیقه کوتاه مقابل بنفیکا و رایو بازی کرد تا روز بازی با ختافه که بالاخره به ترکیب برگشته بود. در دقیقه ۶۶، یک استارت، یک گام اشتباه و تمام؛ زانویش از جا درآمد. او بازی را تمام کرد، اما شاید نباید این کار را میکرد. با سرد شدن ناحیه مصدومیت، بدترین پیشبینیها قوت گرفت و روز بعد، خبر تلخ نهایی رسید.
رودریگو در نامهای دردناک نوشت: «یکی از بدترین روزهای زندگیام». اما نامه را اینگونه تمام کرد: «این فقط یک "به زودی میبینمت" است». رودریگو علیرغم این روزهای سخت، همینگونه فکر میکند. نگاه او به بازگشت است و به جام جهانی ۲۰۳۰ به عنوان یک فرصت برای انتقام. مسیری که رئال مادرید در آن کنارش خواهد بود.