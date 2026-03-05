بیانیه پرسپولیس در محکومیت حمله به اماکن ورزشی
باشگاه پرسپولیس با صدور بیانیهای، حمله به اماکن ورزشی و تعرض به فضاهای نماد صلح و رقابت سالم را محکوم کرد.
به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس در این بیانیه با تأکید بر اینکه اماکن ورزشی همواره نماد صلح، دوستی و رقابت سالم میان ملتها هستند، اعلام کرد تعرض به این فضاها نهتنها ورزشکاران، بلکه ارزشهای انسانی و ورزشی را هدف قرار میدهد و چنین اقداماتی بهشدت محکوم است.
باشگاه پرسپولیس در بیانیه ای نوشت: در روزهایی که مردم ایران با نگرانی و اندوه ناشی از حملات نظامی و ناامنیهای تحمیلشده روبهرو هستند، خبرهای تلخی از هدف قرار گرفتن مراکز غیرنظامی و زیرساختهای عمومی کشور به گوش میرسد؛ مکانهایی که باید مأمن امنیت، آرامش و امید برای مردم باشند.
در ادامه این حملات مجموعه ۱۲ هزار نفری ورزشگاه آزادی تهران و چند مجموعه ورزشی دیگر در کشور نیز در پی حملات هوایی دشمن صهیونیستی و آمریکایی دچار تخریب شده است؛ مجموعهای ورزشی که سالها محل حضور ورزشکاران، جوانان و خانوادهها و نمادی از نشاط، همبستگی و افتخار ورزشی برای مردم ایران بوده است.
باشگاه پرسپولیس حمله به مراکز غیرنظامی از جمله مجموعههای ورزشی، بیمارستانها، مدارس و منازل مسکونی را بهشدت محکوم میکند. چنین اقداماتی که جان مردم بیدفاع بهویژه کودکان و خانوادهها را هدف قرار میدهد نه با اصول انسانی سازگار است و نه با قواعد پذیرفتهشده بینالمللی.
ورزش همواره زبان صلح، دوستی و همبستگی میان ملتها بوده است. هدف قرار دادن فضاهایی که برای سلامت امید و آینده جوانان ساخته شدهاند، اقدامی تلخ و محکوم است و وجدان هر انسان آزادهای را جریحهدار میکند.
باشگاه پرسپولیس ضمن ابراز همدردی عمیق با خانوادههای آسیبدیده و داغدار، مجددا یاد قربانیان بیگناه این حوادث را گرامی میدارد و خواستار پایان یافتن حملات علیه مردم و زیرساختهای کشور است.
از مردم عزیز ایران میخواهیم در این شرایط حساس آرامش و همدلی و اتحاد خود را حفظ و اخبار و اطلاعات را تنها از رسانههای رسمی و داخلی دنبال کنند. بدون تردید ملت ایران همانگونه که در بزنگاههای تاریخی از آزمونهای دشوار عبور کرده، از این روزهای سخت نیز عبور خواهد کرد.
همه ما زیر این پرچم با غرور و افتخار، همچنان به زندگی تلاش و مسیر افتخار خود ادامه خواهیم داد.