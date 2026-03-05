نامه اعتراضی کمیته ملی المپیک ایران به IOC و OCA

به گزارش ایلنا، در پی حملات اخیر و شهادت جمعی از هموطنان، دانش‌آموزان و اعضای جامعه ورزش کشور و همچنین وارد آمدن خسارت به اماکن و زیرساخت‌های ورزشی، کمیته ملی المپیک ایران با ارسال نامه‌ای رسمی به کمیته بین‌المللی المپیک و شورای المپیک آسیا، خواستار بررسی این وقایع و اتخاذ تدابیر لازم در چارچوب منشور المپیک شد.

در این نامه با تأکید بر نقض آتش‌بس المپیک و تبعات آن برای جامعه ورزش ایران، از نهادهای عالی ورزش جهان درخواست شده است با استناد به اصول صلح، کرامت انسانی و حمایت از ورزشکاران، اقدامات مقتضی را برای صیانت از ورزشکاران و نهادهای ورزشی در برابر پیامدهای درگیری‌های مسلحانه در دستور کار قرار دهند.

در ادامه متن کامل نامه دبیرکل کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران آمده است:

آقای جیمز مکلود

مدیر روابط کمیته‌های ملی المپیک، همبستگی المپیک و المپیزم ۳۶۵

کمیته بین‌المللی المپیک

آقای دکتر حسین المسلم

مدیر کل

شورای المپیک آسیا

موضوع: فقدان اعضای جامعه المپیک ایران، تخریب زیرساخت‌های ورزشی و نقض آتش‌بس المپیک

دوستان گرامی،

به نمایندگی از کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، با اندوه و نگرانی عمیق در خصوص حملات نظامی انجام شده توسط اسرائیل و ایالات متحده آمریکا، که در دوره آتش‌بس المپیک در جریان است، مکاتبه می‌کنم.

در کنار فقدان جانگداز و جبران‌ناپذیر رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران و جان باختن دلخراش شهروندان غیرنظامی، از جمله ۱۶۵ کشته در بمباران دبستان دخترانه میناب، با کمال تأسف گزارش می‌دهیم که از جمله ویرانگرترین حوادث، حمله به یک سالن ورزشی در جنوب ایران بود که طبق گزارش‌های متعدد رسانه‌ای، منجر به مرگ ۲۰ بازیکن والیبال دختر شد که در زمان حمله در مرکز تمرینی حضور داشتند. این فقدان غم‌انگیز ورزشکاران جوان، جامعه المپیک ما را عمیقاً تکان داده و فاجعه انسانی جبران‌ناپذیری برای خانواده‌های آنها، هم‌تیمی‌ها و فراتر از آن جنبش ورزش بر جای گذاشته است. همچنین عزادار مهدی عبدالله‌نژاد، کشتی‌گیر استان البرز که در این حملات جان خود را از دست داد، هستیم.

در میان قربانیان این حملات، از رئیس کمیسیون اخلاق کمیته ملی المپیک – مدیری مدبر و متعهد که زندگی خود را وقف توسعه انسجام، شفافیت و حکمرانی مطلوب در جنبش المپیک ایران کرد – یاد می‌کنم. درگذشت وی نه تنها یک ضایعه فردی، بلکه یک فقدان عمیق سازمانی برای خانواده المپیک ماست.

همچنین باید تأکید کنم کشور در حال حاضر با وضعیت بسیار بحرانی و در شرایط جنگی و دفاعی قرار دارد و همین موضوع توانایی ما را برای جمع‌آوری و تأیید جامع اطلاعات مربوط به درگذشتگان و مجروحان جامعه ورزش به طور قابل توجهی محدود کرده است. متأسفانه ارقام موجود در حال حاضر ممکن است منعکس‌کننده میزان کامل خسارات وارده نباشد.

منشور المپیک از حفظ کرامت انسانی و ترویج صلح از طریق ورزش پشتیبانی می‌کند. مرگ، مصدومیت و محرومیت ورزشکاران و مسئولان ورزشی در دوره آتش‌بس المپیک در تضاد مستقیم با این اصول است. این حملات شدید و وحشیانه نه تنها منجر به فقدان غم‌انگیز اعضای جامعه ورزش ایران شده است، بلکه خسارات قابل توجهی به زیرساخت‌های ورزشی ملی کشور از جمله کمیته ملی المپیک، آکادمی ملی المپیک، فدراسیون ملی هندبال و کمپ تمرینی کشتی وارد کرده است.

این اقدامات در دوره آتش‌بس المپیک رخ داده است؛ آتش‌بسی که باید نشانگر تعهد مسئولانه جهانی به صلح، گفت‌وگو و حمایت از ورزشکاران در طول بازی‌های المپیک و پارالمپیک باشد. ادامه عملیات نظامی در این دوره، نقض آشکار و جدی اصول بنیادین منشور المپیک است و پیامدهای مستقیمی بر جامعه ورزشی ما داشته است، از جمله ممانعت از شرکت ورزشکار پارالمپیک ایرانی در بازی‌های پارالمپیک زمستانی میلان–کورتینا ۲۰۲۶.

درخواست و انتظار جامعه ورزش، المپین‌ها و اعضای کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک ایران این است که کمیته بین‌المللی المپیک و شورای المپیک آسیا، به عنوان بالاترین مراجع ورزشی متولی جنبش المپیک در سطوح جهانی و قاره‌ای و با استفاده از جایگاه منحصر به فرد کمیته بین‌المللی المپیک به عنوان ناظر دائم در سازمان ملل متحد، بر پیام صلح و مصونیت آتش‌بس المپیک مجدداً تأکید کرده و اقدامات متناسب با منشور المپیک را علیه اسرائیل و ایالات متحده آمریکا برای حفاظت از ورزشکاران و سازمان‌های ورزشی در برابر پیامدهای درگیری‌های مسلحانه اتخاذ کنند.

حتی در این لحظات دشوار و غمبار، همچنان به ارزش‌های صلح، احترام و همبستگی جنبش المپیک متعهد هستیم و باور داریم که ورزش باید به عنوان پلی میان ملت‌ها باقی بماند، نه قربانی درگیری‌های نظامی.

با تشکر از توجه و حمایت ارزشمند شما.

با احترام

مهدی علی‌نژاد

دبیرکل کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

۳ مارس ۲۰۲۶ (۱۲ اسفند ۱۴۰۴)

