مدافع مس رفسنجان از ایران رفت

به گزارش ایلنا، لی کی-جه، مهاجم کره‌جنوبی، با انتشار استوری در اینستاگرام از رسیدن ایمن به کشورش خبر داد و از هوادارانی که نگران او بودند، تشکر کرد. این بازیکن که از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵ ستاره سوون سامسونگ بود، در ژانویه امسال با اشتیاق فراوان و پس از بررسی شرایط، به تیم مس رفسنجان در لیگ برتر ایران پیوست و بلافاصله در ۵ بازی متوالی در ترکیب اصلی این تیم به میدان رفت.

با این حال، ناگهان پس از آغاز درگیری‌ها، اوضاع تغییر کرد. لی کی-جه که با شرایط بحرانی روبرو شده بود، ابتدا به سفارت کره جنوبی پناه برد و سپس به عنوان یکی از ۲۵ شهروند کره‌جنوبی (به همراه ۲۴ نفر دیگر) با دو اتوبوس به ترکمنستان اعزام و از آنجا عازم کره جنوبی شد.

