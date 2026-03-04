حدادی: کسانی که به مدرسه رحم نمی‌کنند، آزادی نخواهند آورد

پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، با اشاره به حملات اخیر، تاکید کرد که اتحاد ملی تنها راه مقابله با دشمنان است و موضع‌گیری مردم در کنار پرچم ایران، به عنوان برگ برنده در تاریخ ثبت خواهد شد.

به گزارش ایلنا،  پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، در واکنش به رفتارهای خصمانه اخیر، با قاطعیت اعلام کرد: «کسانی که حتی به مدرسه و بیمارستان رحم نمی‌کنند، مطلقاً برای مردم ایران آزادی به ارمغان نخواهند آورد.»

حدادی با تأکید بر لزوم حفظ انسجام ملی، افزود: «در شرایط فعلی، فارغ از هرگونه نگاه قومی یا سیاسی، همگی باید در کنار یکدیگر بایستیم. زمانی که میز مذاکره به میدان جنگ تبدیل می‌شود، موضع‌گیری مردم ایران در حمایت از کشورشان، برگ برنده‌ای است که در تاریخ این سرزمین جاودانه خواهد شد.»

وی با اشاره به غیرت ملی ایرانیان تصریح کرد: «هنگامی که نام ایران مطرح می‌شود، همه ما تحت عنوان یک ملت و یک خانواده با هم متحد می‌شویم. ایرانیان همیشه پای کشور خود خواهند ایستاد و من بهترین‌ها را برای مردم سرزمینم آرزومندم.»

 

