واکنش علیرضا جهانبخش به شهادت ۱۶۵ دختر دانشآموز میناب
کد خبر : 1758612
علیرضا جهانبخش، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، با انتشار استوری، شهادت ۱۶۵ دختر دانشآموز مینابی را در پی حملات آمریکا و اسرائیل تسلیت گفت و بر غمانگیز بودن این اتفاق تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا جهانبخش، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، واکنش تأسفبار خود را به فاجعه تلخ میناب در شبکههای اجتماعی بیان کرد. او در استوری اینستاگرام خود، با ابراز همدردی عمیق، به شهادت ۱۶۵ دختر دانشآموز بیگناه در حمله وحشیانه نیروهای آمریکایی و صهیونیستی به مدرسه اشاره کرد.