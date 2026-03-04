اختلاف رئال مادرید و ستاره فرانسوی بر سر زمان بازگشت

به گزارش ایلنا، پس از مصدومیت شدید رودریگو، رئال مادرید با مشکل جدیدی مواجه شده است. این بازیکن برزیلی دچار پارگی رباط صلیبی و مینیسک خارجی زانوی راست شده و کادر پزشکی رئال ظرفیت پذیرش مصدوم جدید را ندارد. موضوع اصلی مورد بحث، وضعیت امباپه است که چند هفته‌ به دلیل مشکل در زانوی چپ از میادین دور بوده و ماهیت دقیق مصدومیت تا چند روز پیش مشخص نبود.

رئال مادرید روز دوشنبه به صورت رسمی وضعیت مصدومیت ستاره فرانسوی را اعلام کرد: آسیب‌دیدگی از نوع پیچ‌خوردگی زانوی چپ بوده و درمان محافظه‌کارانه و آرام زیر نظر پزشکان باشگاه در جریان خواهد بود. زمان‌بندی بازگشت او همچنان محل بحث است. کادنتاسر مدعی شده که باشگاه امیدوار است که بتواند او را برای سه هفته آینده و بازی برگشت مرحله یک‌ هشتم لیگ قهرمانان برابر منچسترسیتی آماده کند.

با این حال، اطرافیان او معتقدند که مصدومیت او شدیدتر از پیش‌بینی‌هاست و فشار برای بازگشت سریع می‌تواند آماده‌سازی او برای جام جهانی ۲۰۲۶ که کمتر از ۱۰۰ روز دیگر برگزار می‌شود، را با چالش روبه‌رو کند. این رسانه نگرانی خانواده امباپه را نیز گزارش کرده است: «رباط صلیبی خلفی زانوی چپ آسیب دیده است. در گزارش پزشکی به آن پیچ‌خوردگی گفته شده اما آسیب جدی است. امباپه نمی‌تواند ریسک کند. هر روز برای آماده شدن برای جام جهانی حیاتی است.»

خود امباپه نیز قصد ریسک ندارد و می‌خواهد به صورت کامل بهبودی پیدا کند. هنوز مشخص نیست زمان‌بندی بازگشت را چه کسی تعیین می‌کند: این ستاره فرانسوی به جام جهانی می‌اندیشد اما رئال مادرید می‌خواهد او را برای دیدار لیگ قهرمانان برابر منچسترسیتی در اختیار داشته باشد.

