لغو قرارداد گرا و پرسپولیس در هاله ای از ابهام

به گزارش ایلنا، دنیل گرا که در پایان ژانویه به جمع نفرات پرسپولیس پیوسته بود و در پنج دیدار لیگ ایران برای این تیم به میدان رفته بود، موقتاً از کشور خارج شد. این اقدام در پی شرایط امنیتی ویژه و حملات صورت گرفته به ایران صورت گرفت که به فوتبالیست‌های خارجی اجازه داده شد تا بهبود اوضاع، کشور را ترک کنند.

یک رسانه مجارستانی روز گذشته تأیید کرد که گرا عصر دوشنبه با سلامتی کامل به بوداپست بازگشته است.

ایوان رادوس، مدیر برنامه‌های دنیل گرا، در گفتگو با «مندینر» در خصوص وضعیت قرارداد او با باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: «دنی در حال حاضر یک قرارداد معتبر با پرسپولیس دارد و ما حق فسخ یک‌طرفه نداریم، حتی با توجه به تعطیلی لیگ. باید صبر کنیم تا دوره چهل روزه بگذرد تا اطلاعات بیشتری به دست آوریم.»

رادوس افزود که ارتباط با گرا به دلیل مشکلات اینترنت در ایران دشوار است، اما او از مسیر سفر زمینی بازیکن مطلع شده است: لژیونرهای پرسپولیس ابتدا به وان ترکیه رفته، سپس به استانبول منتقل شدند و گرا از استانبول به بوداپست رسید. وی همچنین اشاره کرد که مدیریت پرسپولیس بازیکنان را از هرگونه اظهار نظر درباره مسائل جنگی منع کرده است.

