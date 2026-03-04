پیام نیمار به رودریگو: قوی بمان، برای کمک در کنارت خواهم بود

به گزارش ایلنا، ضربه شدیدی که به رودریگو، ستاره رئال مادرید و تیم ملی برزیل وارد شد، باعث شوک و بهت در دنیای فوتبال شد. پیام‌های حمایتی بسیاری ارسال اما یکی از همه برجسته‌تر و احساسی تر بود. این پیام را نیمار ارسال کرد. او از مردی که «وارث خود» می‌داند خواست تا در این دوره دوری از فوتبال که حداقل شش ماه طول خواهد کشید، به سلامت روانش توجه کند.

این ستاره برزیلی در پیامی احساسی در شبکه‌های اجتماعی‌ با یادآوری تجربه خود در مواجهه با مصدومیت‌های بلندمدت، از این بازیکن ۲۵ ساله خواست تا در طول روند بهبودی، به سلامت روانش اهمیت بدهد. نیمار نوشت: «الان زمان آن است که همه کسانی را که دوست‌شان داری، دور خود جمع کنی. همان‌طور که خودت گفتی، لایق این اتفاق در این زمان نبودی… اما ما چه کسی هستیم که به نقشه‌های خدا شک کنیم؟ برادر، قوی بمان، مطمئنم دوباره پرواز خواهی کرد. دوستت دارم. همان‌طور که تو از من حمایت کردی، من هم برای کمک به تو در کنارت خواهم بود.»

این مهاجم ۲۵ ساله که با پیراهن رئال مادرید جوایز و جام‌های متعددی به دست آورده و گل‌های مهمی زده، با مصدومیتی از جنس پارگی رباط‌های زانوی راست روبه‌رو شده و نیاز به عمل جراحی دارد. رودریگو در هر پنج دیدار برزیل در جام جهانی ۲۰۲۲ حضور داشت که تیمش در مرحله یک‌ چهارم نهایی با ضربات پنالتی به کرواسی باخت. شوت رودریگو در آن پنالتی‌ها مهار شد.

او در چهار بازی پایانی انتخابی برزیل برای جام جهانی ۲۰۲۶ در سال گذشته حضور نداشت ولی آنچلوتی در هر چهار دیدار دوستانه در ماه‌های اکتبر و نوامبر از رودریگو دعوت کرد. او در بازی روز دوشنبه برای رئال مادرید در دقیقه ۵۴ وارد زمین شد، در حالی که رئال مادرید عقب بود. در یک حادثه، زانوی راست رودریگو در سن ۲۶ سالگی قفل کرد و او روی زمین افتاد.

