خداحافظی مجدد بارسلونا با سهگانه
بارسلونای هانسی فلیک بار دیگر در کسب سهگانه رویایی ناکام ماند.
به گزارش ایلنا، بارسلونا با وجود پیروزی از کوپادلری کنار رفت. شکست ۰-۴ در ورزشگاه متروپولیتانو سنگینتر و تلختر از آن بود که با وجود پیروزی ۰-۳ جبران شود. کاتالانها نه تنها نتوانستند قهرمان در جام حذفی را حفظ کنند، بلکه شانس ثبت یک فصل با فتح تمام جامهای ممکن را هم از دست دادند. آنها این فصل در پی تکرار رکورد فصل گذشته با کسب سه جام بودند.
شاگردان هانسی فلیک سال میلادی را با قهرمانی مقتدرانه در سوپرجام اسپانیا آغاز کردند. بارسا در نیمه نهایی با نتیجه ۰-۵ اتلتیک بیلبائو را شکست داد و مانند فصل گذشته، در فینال نیز با برتری ۲-۳ برابر رئال مادرید ژابی آلونسو به پیروزی رسید. بارسلونا سال را به بهترین شکل ممکن آغاز کرد و اولین جام را به ویترینش اضافه کرد. آبی و اناریها با قرار گرفتن در جمع هشت تیم برتر، مستقیماً به مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان اروپا صعود کردند.
اما در دوازدهم فوریه، بارسا با شکست سنگین و عجیب ۰-۴ متروپولیتانو را ترک کرد، دیداری که یکی از ضعیفترین نمایشهای این تیم در دوران هانسی فلیک در آن رقم خورد. آن بازی رویای صعود را تقریبا از بین برد. هرچند هواداران خوشبین بارسلونا رؤیای بازگشت در سر داشتند اما این مأموریت امکان پذیر نشد و در نهایت آبی و اناریها با جام حذفی خداحافظی کردند.
لیگ قهرمانان و لالیگا
کاتالانها همچنان میتوانند بخشی از جامهای فصل گذشته را تکرار کنند (سوپرجام، کوپادلری و لالیگا). آنها در صدر جدول لیگ قرار دارند و فاصلهشان را با رئال مادرید افزایش دادهاند. بارسلونا با چهار امتیاز برتری نسبت به رقیب سنتیاش در جایگاه اول ایستاده است.
علاوه بر این، بارسلونا پس از ناکامی نزدیک در نیمه نهایی فصل گذشته لیگ قهرمانان، هنوز انگیزهای مضاعف برای جبران دارد. بازیکنان در طول فصل بارها تأکید کردهاند که رسیدن به فینال اروپا مهمترین هدفشان در فصل ۲۶-۲۰۲۵ است. در حال حاضر، آنها در مرحله یک هشتم باید به مصاف نیوکسل بروند. مسابقه رفت هفته آینده برگزار خواهد شد.