آلگری خشمگین و عصبانی شد

به گزارش ایلنا، در پیروزی ۲-۰ مقابل کرمونزه، هواداران میلان متوجه شدند که آلگری نمی‌تواند خشم خود را در کنار زمین مهار کند. زمانی که میلان در شکستن دفاع سرسخت کرمونزه ناتوان بود، بی‌صبری آلگری در یک لحظه وایرال شد و بلافاصله شبکه‌های اجتماعی را منفجر کرد.

در حالی که میلان در میانه میدان متوقف و مهار شده بود، آلگری با حرکات شدید به بازیکنان در آن سوی زمین اشاره کرد و به وضوح فریاد می‌زد.

در لحظه‌ای از استیصال شدید، او رافائل لیائو را به زمین هل داد و خشم خود را به صورت فیزیکی نشان داد. ویدیوهای ضبط شده نشان می‌دهد که مربی با شدت در حال تشنج است و سپس با عصبانیت به نیمکت مربیگری خود باز می‌گردد.

هواداران می‌گویند این فقط مربیگری نیست، بلکه ظاهرا نشان دهنده عصبانیت او از کمبود تحرک و فوریت در تیم است.

اگرچه روسونری‌ها در نهایت با دو گل به برتری رسیدند، اما این حادثه نشان داد که صبر آلگری در حال تمام شدن است، به خصوص زمانی که تیم در اجرای برنامه بازی او دچار مشکل می‌شود.

