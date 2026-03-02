تمسخر ویکاریو توسط لیگ برتر انگلیس

به گزارش ایلنا، شاگردان ایگور تودور خیلی زود در بازی مقابل فولام و با پذیرش 2 گل در 34 دقیقه ابتدایی، خودشان را در موقعیتی دشوار یافتند. هرچند ستاره برزیلی تاتنهام، ریچارلیسون در نیمه دوم با ضربه سر یکی از گل‌ها را پاسخ داد اما تاتنهام نتوانست راهی برای به تساوی کشاندن بازی پیدا کند. این نتیجه چهارمین شکست متوالی آنها در سطح اول فوتبال انگلیس بود و روند بدون پیروزی‌شان در لیگ را به ۱۰ مسابقه رساند.

در حالی که این تیم فقط چهار امتیاز با منطقه سقوط فاصله دارد و خطر را کاملا احساس کرده است، فضای حاکم بر هواداران پیش از این که حساب رسمی لیگ برتر واکنش نشان دهد، آلوده شده بود، واکنشی که خیلی زود جنجالی شد. حساب رسمی لیگ برتر انگلیس که در شبکه اجتماعی ایکس حدود ۴۴.۹ میلیون دنبال‌کننده دارد، یکشنبه شب در ویدیویی ۱۳ ثانیه‌ای یکی از لحظات بسیار ناموفق این دروازه‌بان ایتالیایی را نشان ‌داد.

ویکاریو در این تصاویر در حال شلیک یک ضربه آزاد بلند دیده می‌شد که راهی به دروازه نیافت و مستقیماً به بیرون از زمین رفت و به ضربه دروازه برای فولام انجامید. اگرچه برجسته کردن چنین اشتباهاتی از سوی حساب‌های هواداری تیم‌های رقیب امری رایج است اما پیوستن پلتفرم رسمی لیگ برتر به چنین شوخی‌هایی، امری بسیار غیرمعمول به شمار می‌رود.

متنی که باعث شعله‌ور شدن خشم تاتنهام شد، این بود : «دقیقاً همان‌طور که طراحی شده بود... یک ضربه آزاد جالب از ویکاریو» همراه با شکلکی خندان. این پست با واژه «Whoops» و یک شکلک خندان به پایان می‌رسید. این محتوا ساعت ۱۰:۵۵ شب به وقت گرینویچ منتشر شد و به سرعت بازنشر شد، به طوری که نزدیک به ۴۰۰ هزار بازدید ثبت کرد، پیش از آن‌ که صبح دوشنبه و پس از شکایت رسمی و سریع مسئولان تاتنهام نسبت به لحن آن، مدیران لیگ آن را حذف کنند.

واکنش منفی جامعه فوتبال تقریباً سریع و فوری بود. هواداران باشگاه‌های مختلف این پرسش را مطرح کردند که چرا یک نهاد حاکمیتی بی‌طرف رفتاری شبیه به یک حساب طنزآمیز از خودش نشان می‌دهد. دیلی میرر خبر داد که یکی از کاربران پیش از حذف پست نوشته بود: «من حتی هوادار تاتنهام هم نیستم اما این واقعاً... بی‌رحمانه به نظر می‌رسد؟ اگر حساب یک تیم رقیب چنین طعنه‌ای بزند کاملاً قابل درک و حتی قابل تقدیر است، اما حساب رسمی لیگ برتر؟ واقعاً؟»

انتهای پیام/