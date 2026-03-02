جدایی کاسمیرو قطعی شده / جانشین او چه کسی خواهد بود؟
انتظار میرود سرمایهگذاری بیش از۲۰۰ میلیون یورویی برای جایگزینی ستاره برزیلی انجام شود.
به گزارش ایلنا، منچستریونایتد در حال تلاش برای بازگشت به لیگ قهرمانان در فصل آینده است. مایکل کریک موفق شد وضعیتی را که در اواخر سال گذشته بحرانی و ناپایدار به نظر میرسید، تغییر دهد.
تیم در «آخرین رقص» برخی از ستارههای قدیمی باشگاه، از جمله کاسمیرو، توانایی رقابت خود را به نماشی گذاشته است. این بازیکن برزیلی چند هفته پیش اعلام کرد که برای آغاز فصلی جدید پس از جام جهانی، قراردادش را تمدید نخواهد کرد؛ یک فقدان بزرگ در ترکیب فعلی که باشگاه برای جایگزینی او تلاش خود را آغاز کرده است.
شیاطین سرخ در بازار به دنبال گزینهای مناسب برای کاسمیرو هستند؛ باشگاه درک میکند که برای این پست باید «سرمایهگذاری بزرگی» انجام شود. مدیران اولدترافورد برآورد میکنند که بودجه اختصاصی تنها برای پست هافبک دفاعی چیزی حدود ۲۰۰ میلیون یورو خواهد بود. پروفایلهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفتهاند که همگی یک ویژگی مشترک دارند: تجربه و تثبیت در فوتبال انگلیس.
لیست چند صد میلیونی
خرید بازیکن از لیگ برتر برای یک تیم دیگر در لیگ برتر نه تنها ارزان نیست بلکه دقیقا برعکس است. در صدر لیست منچستریها، سه نام مشخص دیده میشود: برونو گیمارش، ساندرو تونالی و الیوت اندرسون.
در ردههای پایینتر این لیست، نامهای آدم وارتون و ژوائو گومز به چشم میخورند که اصلا کماهمیت نیستند. این بازیکنان برای حال و آینده هستند تا تیمی قدرتمند ساخته شود که دوباره به طور جدی وارد کورس رقابت برای قهرمانی شود؛ مأموریتی که نه ساده خواهد بود و نه ارزان.
دو نفر اول، نبض بازی را در نیوکسل در دست دارند؛ تیمی که در تلاش برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان سال آینده است اما با توجه به نتایج کسب شده، این نبرد هر هفته برایش دشوارتر میشود. اگرچه برونو در حال حاضر مصدوم است، اما مدیریت شیاطین سرخ او را بازیکنی حیاتی میداند که میتوان پایه آینده را روی او بنا کرد و خود کاسمیرو نیز خرید او را توصیه کرده است.
این کار مطلقا آسان نخواهد بود؛ کلاغها در حال مذاکره برای تمدید قرارداد او هستند و تاکنون پیشرفتی به دست نیاوردهاند. تداوم حضور بازیکن ایتالیایی (تونالی) نیز نامشخص و مبهم است.
او ظاهرا مایل است مجددا به ایتالیا برگردد -یووه او را میخواهد اما توان مالی خریدش را ندارد- با این حال، امروزه شانس ماندن در لیگ برتر و جهش به یکی از شش غول برتر برای او بیشتر است.
تماسهای غیررسمی با اطرافیان و نمایندگان هر دو بازیکن برقرار شده، اما هنوز هیچ مذاکرهای با نیوکسل انجام نشده است. در صورت فروش، نیوکسل تنها اجازه خروج یکی از این دو بازیکن را خواهد داد، نه هر دو را. مدیران سنت جیمز پارک مذاکرهکنندگان چغر و بدبدنی هستند؛ گواه این ادعا انتقال تاریخی الکساندر ایساک در تابستان گذشته با مبلغی نزدیک به 150 میلیون یورو بود. در چنین سناریویی، مبلغ این عملیات بسیار فراتر از آن رقم خواهد رفت.
الیوت اندرسون مورد دیگری است که بسیار مورد پسند مدیریت منچستر است؛ خواستی که از تابستان گذشته وجود داشته است. علیرغم وضعیت حساس ناتینگهام فارست، این بازیکن بریتانیایی همچنان میدرخشد و روند پیشرفت او صعودی است، تا جایی که جایگاه جود بلینگام را در تیم ملی انگلیس تصاحب کرده است.
چهرههای صاحبنظر در داخل باشگاه، او را هافبکی برای حال و آینده ارزیابی میکنند.
در انتهای لیست، وارتون و ژوائو گومز دیده میشوند. نفر اول در لندن میدرخشد اما پس از جام جهانی به احتمال زیاد از کریستال پالاس جدا خواهد شد. در گذشته، نام او با باشگاههای بزرگی چون رئال مادرید، آرسنال، لیورپول و منچسترسیتی گره خورده بود.
نفر دوم (گومز) نیز در حالی که سقوط ولوز تقریباً قطعی شده، منتظر تماس اولدترافورد است. آینده او به سری آ مربوط میشود، مگر اینکه منچستریها تلاش نهایی انجام دهند. نکته مثبت او این است که کاسمیرو نیز او را تأیید کرده است.