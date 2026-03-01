به گزارش ایلنا، بر اساس گزارش خبرگزاری‌های فوتبال کره جنوبی، لی کی‌جه، مدافع تیم مس رفسنجان، پس از فسخ قراردادش به دلیل شرایط نامساعد و ناپایدار در ایران، در حال رایزنی برای ترک این کشور و بازگشت به کره است.

لی کی‌جه در گفتگو با خبرگزاری OCEAN اعلام کرد: «من اکنون در سفارت کره جنوبی در تهران هستم. لیگ حرفه‌ای ایران موقتاً متوقف شده و من قراردادم را فسخ کرده‌ام.»

انتقال این بازیکن سابق سوون به رفسنجان پیش از این بسیار جنجالی شده بود، اما جدایی ناگهانی او از تیم نیز توجهات بسیاری را به خود معطوف کرده است، چرا که کمتر کسی انتظار پیوستن او به لیگ ایران را داشت.

یکی از نزدیکان این بازیکن نیز اظهار داشت: «او رفسنجان را ترک کرده و به سفارت کره در تهران رفته است و در حال حاضر به دنبال راهی برای خروج از کشور و بازگشت به کره است.»

این مدافع ۳۳ ساله که تا پیش از این تنها لژیونر کره‌ای در لیگ برتر ایران محسوب می‌شد، به نظر می‌رسد دیگر قصدی برای ادامه فعالیت در فوتبال ایران ندارد.

