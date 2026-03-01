مدافع کرهای لیگ برتر در سفارت تهران
لی کیجه، تنها بازیکن کرهای شاغل در لیگ برتر ایران، پس از فسخ قرارداد خود با مس رفسنجان به دلیل وضعیت ناپایدار کشور و تعطیلی لیگ، به سفارت کشورش در تهران پناه برده و در تلاش است تا به کره جنوبی بازگردد.
لی کیجه در گفتگو با خبرگزاری OCEAN اعلام کرد: «من اکنون در سفارت کره جنوبی در تهران هستم. لیگ حرفهای ایران موقتاً متوقف شده و من قراردادم را فسخ کردهام.»
انتقال این بازیکن سابق سوون به رفسنجان پیش از این بسیار جنجالی شده بود، اما جدایی ناگهانی او از تیم نیز توجهات بسیاری را به خود معطوف کرده است، چرا که کمتر کسی انتظار پیوستن او به لیگ ایران را داشت.
یکی از نزدیکان این بازیکن نیز اظهار داشت: «او رفسنجان را ترک کرده و به سفارت کره در تهران رفته است و در حال حاضر به دنبال راهی برای خروج از کشور و بازگشت به کره است.»
این مدافع ۳۳ ساله که تا پیش از این تنها لژیونر کرهای در لیگ برتر ایران محسوب میشد، به نظر میرسد دیگر قصدی برای ادامه فعالیت در فوتبال ایران ندارد.