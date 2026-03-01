ابهام درباره حضور ایران در جام جهانی 2026

به گزارش ایلنا، در پی حملات نظامی اخیر و پیامدهای امنیتی در خاورمیانه، سرنوشت حضور ایران در جام جهانی 2026 در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، صراحتاً اعلام کرده است که در شرایط فعلی و با توجه به میزبانی ایالات متحده، شرکت در این رقابت‌ها «نامناسب» تلقی می‌شود. ایران که پیش‌تر در گروه G با تیم‌های بلژیک، نیوزیلند و مصر صعود کرده بود و برنامه تمرینی آن نیز در توسان، آریزونا تعیین شده بود، اکنون با چالش‌های سیاسی و ایمنی مواجه است.

بازی‌های این تیم قرار بود در لس‌آنجلس (ورزشگاه سوفای) و سیاتل (ورزشگاه لومن فیلد) برگزار شود. انصراف احتمالی ایران، نه تنها سرنوشت گروه G را تغییر می‌دهد، بلکه تأثیرات عمیقی بر برنامه‌های سفر، فروش بلیط و بازارهای تلویزیونی خواهد گذاشت. اگر ایران از رقابت‌ها کنار بکشد، طبق مقررات فیفا، تیم جایگزینی معرفی خواهد شد؛ احتمالاً امارات متحده عربی به عنوان نماینده منطقه در نظر گرفته شده است.

لس‌آنجلس با تعداد زیاد شهروندان ایرانی در خارج از کشور (با جمعیتی بین ۱۳۰ تا ۲۲۰ هزار نفر)، انتظار ویژه‌ای نسبت به حضور تیم ملی داشت.

مقامات فیفا با وجود تنش‌های سیاسی، همچنان بر حضور تمام تیم‌های صعود کرده اصرار دارند و بر ایمنی تأکید می‌کنند. با این حال، ریسک‌های سیاسی و امنیتی برای فدراسیون ایران و بازیکنان، محاسبه‌ای متفاوت را ایجاب می‌کند.

