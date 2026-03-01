رسمی: فینالیسیما به تعویق افتاد

به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال قطر روز یکشنبه اعلام کرد که در پی بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای ناشی از حملات آخر هفته رژیم صهیونیستی به ایران، تمام رقابت‌های ورزشی در این کشور به حالت تعلیق درآمده است. این تصمیم شامل تعلیق کلیه مسابقات داخلی قطر می‌شود.

همچنین، مسابقه مهم فینالیسیما که قرار بود در تاریخ ۲۷ مارس (۷ فروردین) بین تیم‌های ملی اسپانیا (قهرمان اروپا) و آرژانتین (قهرمان آمریکای جنوبی) برگزار شود، نیز لغو شده است. این اقدام فدراسیون قطر در واکنش مستقیم به تحولات امنیتی اخیر در خاورمیانه صورت پذیرفته است.

