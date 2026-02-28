به گزارش ایلنا، یامال اظهارات شگفت‌آور خود را آغاز کرد: «از بازی کردن خوشحال نبودم، اما اکنون لبخند به لبم بازگشته و لذت می‌برم.» این اظهارات در حالی بود که او کابوس سرجی کاردونا بود و نمایش‌های جادویی ارائه می‌داد.

او افزود: «از پیروزی تیم خوشحالم. ویارئال حریف بزرگی بود و ما صدرنشین ماندیم. البته از گل‌ها خوشحالم، اما مهم‌تر سه امتیاز است.»

یامال درباره گل دوم گفت: «کلید، حفظ خونسردی است؛ در نهایت تصمیم‌گیرنده نهایی من هستم چون توپ دست من است.»

وی با اشاره به رسیدن به بهترین رکورد گلزنی خود، طعنه‌آمیز گفت: «مردم می‌خواهند من در ۱۸ سالگی صد گل بزنم که دشوار است.»

تمجید اصلی او نصیب پدری شد: «این را به مربی می‌گفتم. از لحظه‌ای که پدری وارد زمین شد، همه چیز را کنترل کرد. پاسی که او به من داد آنقدر خوب بود که با وجود کنترل نه‌چندان ایده‌آل توپ، مرا در موقعیت تک‌به‌تک قرار داد و توانستم تمام کنم.»

