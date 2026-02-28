برد عجیب شاگردان اینزاگی با هشت گل

به گزارش ایلنا، در یکی از جذاب‌ترین تقابل‌های فصل که هشت بار توپ از خط دروازه‌ها عبور کرد، الهلال توانست با کسب این سه امتیاز ارزشمند، مجموع امتیازات خود را به عدد ۵۸ برساند. با این نتیجه، شاگردان ژرژ ژسوس موقتاً با النصر در جدول رده‌بندی هم‌امتیاز شدند و اکنون تنها با یک امتیاز اختلاف نسبت به الاهلی صدرنشین، در کورس قهرمانی باقی ماندند.

نیمه نخست؛ ضیافت گل در ریاض

جریان مسابقه از همان لحظات ابتدایی با سرعتی خیره‌کننده دنبال شد و هر دو تیم برای کسب پیروزی چهره‌ای تهاجمی به خود گرفتند. در دقیقه ۳ مسابقه، کالیدو کولیبالی با یک ضربه سر خطرناک چارچوب الشباب را هدف قرار داد و مدتی بعد نیز مارکوس لئوناردو با شوتی سهمگین، مارسلو گروهه را وادار به واکنشی سخت کرد. برخلاف روند حملات الهلال، این الشباب بود که در دقیقه ۱۳ توسط جاش برانهوِیل به گل رسید؛ او از ناهماهنگی مدافعان رقیب نهایت بهره را برد و توپ را به تور چسباند.

برتری میزبان طولی نکشید و محمد کنو در دقیقه ۱۹، روی غفلت مدافعان الشباب کار را به تساوی کشاند. در دقیقه ۳۱، یک اتفاق غیرمنتظره رقم خورد؛ علی البلیهی که مقابل تیم سابقش انگیزه زیادی داشت، روی یک ارسال از سمت چپ به اشتباه دروازه خودی را باز کرد تا حساب کار ۲ بر ۱ به سود الهلال شود. الشباب که نمی‌خواست بازنده به رختکن برود، فشار خود را دوچندان کرد و در دقیقه ۴۴ توسط عبدالرزاق حمدالله با یک حرکت فردی تماشایی گل تساوی را به ثمر رساند. اما این پایان کار در نیمه اول نبود و کولیبالی در آخرین ثانیه‌های این نیمه، توپ برگشتی را به گل سوم الهلال تبدیل کرد تا آبی‌پوشان با برتری ۳ بر ۲ راهی رختکن شوند.

نیمه دوم؛ تثبیت پیروزی و مدیریت مسابقه

نیمه دوم با سلطه کامل الهلالی‌ها بر جریان بازی آغاز شد. سلطان مندش در دقیقه ۴۸ با ضربه‌ای فنی و تماشایی، گل چهارم تیمش را به ثمر رساند تا شوک بزرگی به هواداران الشباب وارد شود. تنها چند دقیقه بعد، مارکوس لئوناردو روی یک ارسال دقیق موفق شد گل پنجم را وارد دروازه حریف کند و اختلاف را به عدد سه برساند. در این مقطع، حملات متنوع و پردامنه الهلال، ساختار دفاعی الشباب را به کلی از هم پاشیده بود.

با این حال، الشباب تا آخرین لحظه ناامید نشد و در دقیقه ۷۵، یاسین عدلی روی اشتباه مشترک مدافعان و گلر الهلال، گل سوم تیمش را ثبت کرد. در دقایق پایانی، اگرچه حمدالله و یارانش تلاش زیادی برای جبران نتیجه انجام دادند، اما خط دفاعی الهلال با مدیریت صحیح بازی مانع از تغییر نتیجه شد. در نهایت، این ماراتن جذاب با برتری ۵ بر ۳ الهلال خاتمه یافت تا تنور رقابت در صدر جدول داغ‌تر از گذشته باقی بماند.

