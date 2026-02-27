اعتراض شمسآذر به دو صحنه مشکوک پنالتی مقابل فولاد
باشگاه شمسآذر قزوین پس از شکست دو بر صفر برابر فولاد خوزستان، نسبت به قضاوت داور و نادیده گرفتن دو صحنه مشکوک در محوطه جریمه فولاد اعتراض رسمی خود را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، باشگاه شمسآذر قزوین پس از شکست دو بر صفر برابر فولاد خوزستان، با انتقاد از قضاوت داور مسابقه، نسبت به نادیده گرفتن دو صحنه مشکوک در محوطه جریمه فولاد اعتراض کرد. مسئولان این باشگاه معتقدند در هر دو صحنه، داور میتوانست به سود شمسآذر اعلام پنالتی کند؛ تصمیماتی که به باور آنها تأثیر مستقیم بر نتیجه نهایی مسابقه داشته است.
باشگاه شمسآذر در بیانیه ای نوشت:
شاگردان وحید رضایی در این دیدار با وجود ایجاد فرصتهای مناسب روی دروازه حریف، بازی را واگذار کردند.
با این حال، شمسآذر معتقد است داور در دو صحنه میتوانست برای تیم پنالتی اعلام کند. صحنه اول به چلنج بین سهیل فداکار و مدافع حریف مربوط بود.
در نشست خبری پس از بازی، باشگاه با نشان دادن استوک خونین و سوراخ شده کیانوش معظمی، مهاجم تیم، که در برخورد با رامین رضاییان آسیب دیده بود، تاکید کرد که پنالتی صد درصد تیم گرفته نشد.
مرتضی شهسواری، مربی شمسآذر، با اشاره به این موضوع و نمایش استوک خونین مهاجم تیم در برخورد با رامین رضاییان در لحظات پایانی بازی، از اجحاف در حق تیمش در این دیدار خبر داد.