به گزارش ایلنا، سید مهدی رحمتی در نشست خبری پس از شکست خانگی خیبر خرم‌آباد مقابل چادرملو اردکان، ضمن تبریک به تیم حریف، اظهار داشت: «اگر بازی را با تمرکز و دقت بیشتری شروع می‌کردیم و گل زودهنگام را دریافت نمی‌کردیم، شرایط مسابقه می‌توانست کاملاً متفاوت شود. به بازی برگشتیم و موقعیت‌های خوبی هم روی دروازه حریف ساختیم، اما از آن‌ها استفاده نکردیم و نتیجه را واگذار کردیم.»

وی با انتقاد صریح از شرایط حضور هواداران در ورزشگاه گفت: «سه امتیاز این بازی را فقط به خاطر مسئولان استانی از دست دادیم. حضور کم‌تعداد هواداران بی‌احترامی به مردم خرم‌آباد و هواداران خیبر است. فوتبال تنها دلخوشی این مردم است؛ تا کی باید سکوت کنیم؟ اگر این شرایط ادامه داشته باشد، دیگر نه قول رتبه تک‌رقمی می‌دهم و نه اتفاقات خوب در آینده.»

رحمتی ادامه داد: «تیم من باخته و مسئولیتش را می‌پذیرم، اما سؤال من این است چرا اجازه نمی‌دهند هواداران به ورزشگاه بیایند؟ بیست نفر هوادار چه کمکی به تیم می‌کند؟ هر کسی مسئولیتی دارد و باید از این تیم حمایت شود.»

سرمربی خیبر با اشاره به مسائل فنی بازی گفت: «چادرملو تیم خوبی است و با داشتن چند بازیکن خارجی، شخصیت و تجربه بالاتری دارد. ما تیم جوانی هستیم و پس از دو برد متوالی، نیاز به زمان بیشتری برای آمادگی ذهنی داشتیم. با تعویض‌ها تلاش کردیم از نقاط ضعف حریف استفاده کنیم و اگر در نتیجه یک بر صفر، محمد آقاجانپور زودتر به نقطه کور می‌رسید، می‌توانستیم به گل تساوی برسیم.»

وی در پایان با اشاره به داوری مسابقه و مشکل گلزنی تیمش خاطرنشان کرد: «از تیم داوری تشکر می‌کنم. داوری خوبی انجام شد. نبود احسان حسینی تأثیر زیادی روی خط حمله ما داشت. جوان بودن تیم باعث شده در برخی مقاطع در گلزنی دچار نوسان باشیم، اما این مسئله با تمرین و ممارست برطرف خواهد شد.»

