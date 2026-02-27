اعتراض چادرملو به قضاوت داور پس از برد خارج از خانه
باشگاه چادرملو اردکان با وجود پیروزی ۲ بر صفر برابر خیبر خرمآباد، نسبت به یک صحنه بحثبرانگیز داوری در دقایق ابتدایی مسابقه اعتراض رسمی خود را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، باشگاه چادرملو اردکان پس از پیروزی ارزشمند ۲ بر صفر مقابل خیبر خرمآباد در دیداری خارج از خانه، با انتشار بیانیهای نسبت به قضاوت داور مسابقه اعتراض کرد. شاگردان محمدسعید اخباری در حالی به این برد دست یافتند که معتقدند یک تصمیم داوری میتوانست جریان بازی را بهطور جدی تحت تأثیر قرار دهد.
بر اساس اطلاعیه منتشرشده از سوی باشگاه، در دقیقه ۱۳ مسابقه سیروس صادقیان با تکلی قانونی توپ را دفع کرد، اما در ادامه عارف قزل، بازیکن خیبر، با استوک کفش ضربهای خطرناک به ساق پای این بازیکن وارد کرد؛ صحنهای که از نگاه مسئولان چادرملو مصداق بارز بازی خشن و مستحق برخورد انضباطی شدید، حتی کارت قرمز مستقیم، بوده است.
با این حال داور مسابقه نهتنها بازیکن خیبر را جریمه نکرد، بلکه در تصمیمی بحثبرانگیز به صادقیان کارت زرد نشان داد. چادرملو این تصمیم را «نادیده گرفتن عدالت» توصیف کرده و معتقد است در صورت برخورد صحیح، تیم میزبان باید از دقایق ابتدایی مسابقه ۱۰ نفره میشد.
هرچند این اتفاق مانع از کسب سه امتیاز کامل نماینده اردکان نشد، اما باشگاه چادرملو تأکید کرده چنین تصمیماتی در بازیهای حساس آینده میتواند تأثیرگذار باشد و خواستار دقت و حساسیت بیشتر در قضاوتها شده است. این باشگاه همچنین با انتشار ویدیویی از صحنه موردنظر، اعتراض خود به قضاوت امیر عرببراقی را رسانهای کرده است.