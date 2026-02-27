به گزارش ایلنا، استقلال پس از پیروزی روحیه‌بخش ۲ بر ۱ مقابل فجر سپاسی، حالا با آرامش بیشتری به روزهای آینده فکر می‌کند. در میان چهره‌های جدید نیمکت آبی، اوزجان بیزاتی مربی باسابقه ترکیه‌ای بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است. او که با کوله‌باری از تجربه به ایران آمده، پس از پایان بازی امروز در میکسدزون ورزشگاه پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود. بیزاتی که از اتمسفر فوتبال ایران شگفت‌زده به نظر می‌رسد، از برنامه‌های بزرگش برای موفقیت استقلال و هماهنگی با کادر فنی صحبت کرد.

در لحظه ورود اوزجان به میکسدزون او به زبان ترکی استانبولی با خبرنگاران خوش و بش کرد و بعد پرسید که ترجیح می‌دهند به ترکیب مصاحبه کنند یا انگلیسی. با اعلام خبرنگاران، ادامه صحبتهای او به زبان انگلیسی ایراد شد.

‌از حضور در ایران و باشگاه استقلال چه احساسی دارید؟

‌بیزاتی: همه چیز خوب است و از اینکه اینجا حضور دارم واقعاً خوشحالم. باید بگویم که ملاقات با شما و بودن در این فضا برایم لذت‌بخش است. استقلال تیم بزرگی است؛ تیمی که همه در دنیا آن را می‌شناسند. ما می‌توانیم کارهای بزرگی در این باشگاه انجام دهیم. ما هواداران و تماشاگران فوق‌العاده‌ای داریم که اگر از ما حمایت کنند، به موفقیت‌های چشمگیری خواهیم رسید.

‌ تحلیل شما از جریان بازی امروز و پیروزی مقابل فجر سپاسی؟

‌ بازی برای ما دشوار بود. در بخش‌هایی از مسابقه خیلی خوب بازی کردیم و در بخش‌هایی هم نه، اما در نهایت نتیجه خوبی گرفتیم. در فوتبال چیزی که اهمیت دارد نتیجه است و این برد برای ما بسیار ارزشمند بود. البته مشکلاتی وجود دارد که هم من و هم سرمربی باید آن‌ها را حل کنیم تا در مسیر پیشرفت باقی بمانیم.

وضعیت ذهنی و فنی بازیکنان استقلال را چطور ارزیابی می‌کنید؟

وضعیت بازیکنان از نظر ذهنی و روانی خوب است. ما باید روی پتانسیل آن‌ها بیشتر کار کنیم تا هر روز بهتر شوند. اگر بتوانیم این روند را ادامه دهیم، قطعاً روزهای بهتری در انتظار ماست.

آیا پیش از آمدن به ایران با مربیانی مثل اسماعیل کارتال (سرمربی سابق پرسپولیس) درباره فوتبال ایران صحبت کرده بودید؟

‌بیزاتی: بله، من او را می‌شناسم و بازی‌های تیمش را هم دنبال می‌کردم. او نتایج خوبی گرفت و بعد هم از باشگاه جدا شد. به نظرم او باید اینجا می‌ماند و به کارش ادامه می‌داد. اما حالا من اینجا هستم و تمام تمرکزم روی موفقیت استقلال است.

‌نگاه شما به بازی‌های آینده و هدف نهایی استقلال چیست؟

‌ در بازی‌های بعدی، اگر ۳ امتیاز در دسترس باشد، ما باید آن را به دست بیاوریم. مهم نیست بازی مساوی شود یا در مقطعی عقب بیفتیم، هدف ما همیشه کسب پیروزی و گرفتن تمام امتیازات ممکن است. ما برای هر بازی با همین ذهنیت وارد زمین می‌شویم.

