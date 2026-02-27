قربانی: مقابل صدرنشین خوب بازی کردیم/ شکست خوردیم ولی سرمان بالاست
سرمربی تیم فوتبال فجرسپاسی شیراز اعتقاد دارد تیمش مقابل صدرنشین لیگ چهره یک بازنده را نداشته است.
به گزارش ایلنا، پیروز قربانی پس از شکست 2 بر یک تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز برابر استقلال در هفته بیستوسوم لیگ برتر فوتبال، اظهار داشت: نباید میباختیم. با احترام به استقلال باید بگویم مسابقهای را پشت سر گذاشتیم که فجر سپاسی از لحاظ فنی سرتر بود، اما شکست خوردیم. باید دلیل این مسئله را پیدا کنیم که چرا دو توپ روی دروازه ما میآید و وارد دروازه میشود، اما تیم ما چند توپ را روی دروازه حریف میبرد و نمیتواند از آنها استفاده کند.
وی با دفاع از عملکرد فجریها خاطرنشان کرد: به تیم استقلال تبریک میگویم، اما خستگی بعد از اینگونه دیدارها در تن آدم میماند. بازیکنان ما اصلاً شایستگی باخت را نداشتند؛ نمیتوانم کلمه مناسبی بهجای شایستگی پیدا کنم. به نظرم آنها مستحق باخت نبودند.
سرمربی فجر سپاسی در مورد نتایج ضعیف تیمش در دیدارهای خارج از خانه تصریح کرد: تعریف من از خوب و بد به نتیجه بستگی ندارد. کیفیت فجر در دیدارهای خارج از خانه مقابل گلگهر، ذوبآهن بعد از 30 دقیقه اول، اکثر دقایق دیدار با فولاد و مقابل استقلال که صدرنشین لیگ برتر است، بالاتر از بازیهای خانگی بود.
قربانی با بیان اینکه فجر سپاسی کیفیت خوبی از خود نشان داد، گفت: با احترام به بازیکنان خودم، باید بگویم اینکه حریف دو توپ روی دروازه ما میآورد و هر دو توپ وارد دروازه میشود، به ذهنیت و شخصیت تیم برمیگردد. این چالشها زیباست تا ضعفهای خودمان را پیدا کنیم و در مسیر پیشرفت قدم برداریم. از کیفیت فوتبالی که در اکثر دقایق بازی ارائه کردیم، راضی هستم.
وی با گلایه از قضاوت حسن اکرمی عنوان کرد: برای اولین بار میگویم که یکی دو اشتباه داوری تأثیرگذار هم رخ داد. ما هم جایی باید اعتراض کنیم. لطمه زیادی از جانب داوری به ما وارد شد. گاهی سیستم VAR (کمک داور ویدیویی) خط را کج کشید یا برای ما پنالتی نگرفتند. در این مسابقه هم یکی دو صحنه مشکوک دیدیم.
سرمربی فجر سپاسی با بیان اینکه اکرمی باید صحنه مشکوک به پنالتی را کنار زمین بررسی میکرد، اظهار داشت: من دیدم که توپ به پیشانی صالح حردانی برخورد نکرد و با دست او برخورد داشت. دو روز پیش یک داور در اردوی تیم ما حاضر شد و قوانین داوری را توضیح داد. برخورد توپ به دست حردانی مطابق صحبت آن داور، مصداق یک پنالتی بود.
قربانی در ادامه اظهارات خود تصریح کرد: داور به خودش زحمت نداد که آن صحنه را بررسی کند. شاید هم من اشتباه میکنم. خطا روی حسین شهابی به بخش بالاتر از ساق پای او برخورد کرد و ممکن بود که توسط سیستم VAR بررسی شود. همچنین خطا روی شروین بزرگ پشت محوطه جریمه استقلال اعلام نشد و داور بابت تمارض به او کارت زرد نشان داد.
وی با تمجید مجدد از عملکرد فجر سپاسی عنوان کرد: نمیتوانم هضم کنم که چرا این مسابقه را باختیم. در اکثر دقایق بازی سرتر از حریف بودیم، اما شکست خوردیم. این مسئله یک حلقه گمشده است که چرا روحیه لازم در تیم ما جاری نمیشود تا میان چهار یا پنج تیم برتر جدول باشیم. اگر در فجر سپاسی باشم، این مسئله را درست میکنم و فقط نیازمند زمان هستیم.
سرمربی فجر سپاسی با بیان اینکه ذهنیت برنده با گذشت زمان شکل میگیرد، خاطرنشان کرد: گاهی در تیمهایی بازی میکنید که پیراهن به بازیکن برای صدرنشینی ذهنیت میدهد. فجر چون تازه به لیگ برتر آمده، هنوز خودباوری صد درصدی میان بازیکنانش ایجاد نشده است. یقه تیمهای بزرگ را گرفتهایم و در اکثر دقایق بر تیمهای بزرگ غالب بودیم که نشانه پیشرفت تیم است.
قربانی با ابراز امیدواری به اینکه فجر سپاسی برای صدرنشینی رقابت کند، گفت: وسط و انتهای جدول، حال مرا بد میکند و دوست دارم تیم من بالای جدول باشد. موقعیتهای ما بیشتر و بهتر از استقلال بود و نیکنفس، مرادی و شریفی از فرصتهای خود استفاده نکردند. از انواع روشها به محوطه جریمه حریف رسیدیم.
وی با اشاره به شایستگی فجر سپاسی برای برتری اظهار داشت: نمیخواهم از لفظ زشت استفاده کنم، اما گل زشت یعنی اینکه با سهلانگاری گل میخورید و باید این مشکل را برطرف کنیم. شاید بازی هجومی ما سبب شده بازیکنان در دفاع مسئولیتپذیر نباشند. به لطف فوتبالی که بازی میکنیم، سرمان بالاست و امروز مقابل صدرنشین چهره تیم بازنده را نداشتیم. متأسفم که کیفیت ما به کسب نتیجه منجر نشد.
سرمربی فجر سپاسی با بیان اینکه تیمش میتوانست روی پرس استقلالیها موقعیتهای بیشتر و بهتری بسازد، خاطرنشان کرد: بیشتر برنامههای مورد نظرمان را اجرا کردیم، اما مسابقهای را باختیم که نباید میباختیم. بازیهایی هست که حریف غالب است و باختن در آن ناراحتی ندارد. ما 9 شکست داریم و در هر 9 مسابقه غالب بودیم! شاید این مسئله ضعف من است.
قربانی با بیان اینکه بر فوتبال هجومی تأکید دارد، تصریح کرد: به بچهها گفتم باید نسبت به تکتوپهایی که روی دروازه ما میآید، مسئولیتپذیر باشند. تراکتور دو توپ روی دروازه فجر آورد و یک گل زد. فولاد دو توپ هم نیاورد و دو گل زد! استقلال هم دو توپ روی دروازه ما آورد و به دو گل رسید. این فرق تیمهایی است که میتوانند بزرگ باشند یا میخواهند معمولی باشند.
وی با بیان اینکه معمولی نیست، عنوان کرد: اینقدر بازیکنان فجر را تحت فشار میگذارم تا ذهنیت خودشان را تقویت کنند. یا من جدا میشوم، یا تعدادی از بازیکنان از فجر میروند. دیوانه نبودم که گفتم فصل بعد میتوانم فجر را مدعی قهرمانی کنم. یا بازیکنان شبیه من میشوند، یا من از مجموعه جدا میشوم. کیفیت ما باید منجر به نتیجه شود؛ وگرنه فجر فرقش را با خیلی از تیمها نشان داده است.
سرمربی فجر سپاسی در مورد هدف باشگاه برای سال اول بازگشت به لیگ برتر گفت: در سال اول جایگاهمان باید تثبیت شود. البته جایگاه ما از لحاظ فنی خیلی بالاتر از این است. شاید در برخی دیدارها ببازیم، اما من باخت سرافرازانه را به برد مفتضحانه ترجیح میدهم و آینده را میبینم. مسیری که طی میکنیم، به نتایج خیلی خوب منجر میشود.
قربانی درباره غیبت تماشاگران در ورزشگاهها اظهار داشت: این مسئله در اختیار من نیست. هواداران از لحاظ انگیزشی به بازیکنان کمک میکنند و ما میتوانستیم لذت بیشتری از بازی ببریم. امیدوارم شرایط درست شود تا مردم از فوتبال لذت ببرند. دیدار امروز هم باکیفیت بود.
وی با انتقاد از تعدادی از برنامههای ورزشی صداوسیما تصریح کرد: فرق تیمها معلوم نمیشود؛ چون در برنامههای ورزشی میگویند این تیم بُرد یا کسی فلان حرف را زد. کسی نمیگوید فجر چگونه از بالا پرس کرد و چگونه تراکتور و پرسپولیس را شکست داد. این مسابقه از نظر من برای تیمم یک برد محسوب میشود؛ هرچند نتیجه را بهخاطر عدم مسئولیتپذیری و سهلانگاری از دست دادیم.
سرمربی فجر سپاسی با اشاره به اظهارات همتای خود در شمس آذر قزوین علیه خودش گفت: تنشهایی میان من و برخی مربیان ایجاد شد و در برخی برنامهها، یکطرفه به قاضی رفتند. حرمت امامزاده به متولی آن است. وقتی یک مربی در نشست خبری قبل و بعد از مسابقه و در طول همان بازی به ما توهین میکند، من هم بیاحترامی را قشنگتر بلد هستم.
وی در ادامه صحبتهای خود عنوان کرد: کانالهای حامی شما میتوانند مصاحبه کنند و ایرادی ندارد. من هم با خاک یکسان میکنم و نمیتوانید آن را درست کنید. همه ما عقبهای داریم و میدانیم چه کاره هستیم. خدا را شکر وقتی مقابل آینه میایستم، شرمنده خودم نیستم.