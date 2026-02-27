بختیاریزاده: نمیخواستند من در استقلال باشم/ سه بازیکن تیم را بخشیدم
سرمربی تیم استقلال گفت: برایم مسجل شده بود که نمیخواستند در استقلال باشم و خبرهای دروغ به بیرون میدادند.
به گزارش ایلنا، سهراب بختیاریزاده پس از برتری 2 بر یک تیم فوتبال استقلال مقابل فجر سپاسی شیراز در هفته بیستوسوم لیگ برتر فوتبال، اظهار داشت: بازی سنگینی بود. این برد را به هوادارانمان تبریک و به بازیکنان فجر نیز خسته نباشید میگویم. نیمه اول بازی پربرخورد بود و هر دو تیم دنبال پرس کردن بودند. ما گل اول را زدیم، ولی در بدترین زمان گل خوردیم. این موضوع بخشی از فوتبال است و هر بازیکنی ممکن است در هر سطح و کیفیتی دچار اشتباه شود. مهم این بود در نیمه دوم به بازی برگشتیم.
وی در ادامه افزود: در زمانهایی از نیمه دوم فجر خوب بود و زمانهای دیگر ما خوب بازی کردیم. میتوانستیم حتی گلهای سوم و چهارم را بزنیم، ولی بیدقت بودیم. در مجموع خوشحالم بازی را بردیم و بازیکنانم همدل و منظم بازی کردند.
سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد تعویضهایی که در این بازی انجام داد، تصریح کرد: ما بازیکنان خوبی داریم. نفراتی که در ترکیب اصلی بازی میکنند خوب و باکیفیت هستند و بازیکنانی که روی نیمکت حضور دارند، دلیلی بر این نیست که از لحاظ کیفی آمادگی ندارند. در پست منیر الحدادی، بازیکنی مثل مهران احمدی را دارم. خیلی خوشحال میشوم که به همه بازیکنان بازی بدهم تا حس رقابت وجود داشته باشد. امروز بر حسب بازی، نیاز بود وینگر و مهاجممان را عوض کنیم. در مجموع، از بازیکنانم راضی هستم، حتی از نفراتی که بازی به آنها نرسید چون حرفهای و همدل بودند و این برای من قابل احترام است.
بختیاریزاده راجع به اینکه برخی از بازیکنان استقلال در پاسکاری اشتباهات زیادی داشتند، خاطر نشان کرد: بازیکنان باکیفیتی داریم، اما قبول دارم در لحظاتی از بازی، آنها پاس اشتباه هم میدادند. این پاسها کشنده است و کمر تیم را میشکند. با این حال، لحظات خوب کمی نداشتیم. من به تازگی به تیم آمدم، هر چند شناخت قبلی داشتم. شاید بخشی از این موضوعات به خاطر مسائل روحی و روانی است که بازیکنان شادابی ندارند. این اتفاق به بازی با الحسین اردن برمیگردد که تیم با شایستگی نتوانست پیروز شود و به مرحله بالاتر لیگ قهرمانان آسیا 2 برود. بازیکنان ما امروز دنبال این بودند که فقط ببرند و امتیاز از دست ندهند.
وی ادامه داد: استقلال همیشه برای قهرمانی میجنگد و تواناییهایش را نیز دارد. اعضای کادر فنی قبلی زحمت کشیدند و الان شرایط طوری است که در صدر قرار داریم. دنبال این نیستم که انتظارات را پایین بیاورم. من تمام وقتم را میگذارم که ریتم تیم را بیشتر کنیم، ولی مهمتر از مسئله فنی، حفظ نظم و دیسیپلین تیم است. باشگاه استقلال تمام امکانات حرفهای را دارد. بازیکنان حرفهای زیادی نیز داریم، ولی برخی از بازیکنان باید حرفهایتر باشند. از نظر امکانات مشکلی نداریم، اما بازیکن هم باید حرفهای باشد و قدر هوادار و استقلال را بداند.
سرمربی تیم فوتبال استقلال در واکنش به ناراحتیهای فصل گذشتهاش از شعارهای هواداران که باعث جدایی او شد، گفت: من سالهای زیادی فوتبال بازی کردم و همیشه حق را به هواداران دادهام. هیچ وقت از توهین ناراحت نشدم. هوادار در لحظه احساسی میشود. اگر در مقطعی دلگیر بودم به هیچ عنوان به خاطر رفتار هوادار و باشگاه نبود. ما خبرنگاران با وجدان کم نداریم، ولی کسانی بودند که داستانهای دروغین میساختند و این مسئله من را آزرده خاطر میکرد. بهعنوان مربی، ممکن است تعویضی انجام دهم که اشتباه باشد. این شهامت را دارم که بگویم اشتباه کردهام، ولی برای من مسجل شده بود که نمیخواستند سهراب بختیاریزاده در استقلال باشد و خبرهای دروغ به بیرون میدادند. بختیاریزاده به کنار، تیم بههم میریخت و هواداران بیشتر نگران میشدند.
بختیاریزاده راجع به کنار گذاشتن چند بازیکن تیمش به دلیل مسائل انضباطی گفت: از ساپینتو تشکر میکنم که چند ماه برای استقلال زحمت کشید. او و کادر فنیاش قابل احترام هستند و امیدوارم هر جا هستند موفق باشند. تا لحظهای که من هستم و با توجه به امکاناتی که باشگاه در اختیار تیم گذاشته است، با مسائل انضباطی برخورد میکنم. برخیها گفتند من چهار یا پنج بازیکن تیم را کنار گذاشتهام که اینطور نبود. دوکنز نازون را ندیده بودم و در مسافرت بود. روز گذشته جلسه خوبی با نازون داشتم و به من گفت به خاطر مشکلات کاری باید از ایران خارج میشد و برمیگشت. دو بازیکن دیگر یعنی آرمین سهرابیان و موسی جنپو در تمرین دیر کرده بودند و جریمهاش این بود که یکی دو روز آنها را جریمه کنیم. من این دو بازیکن را میبخشم.
وی ادامه داد: دو بازیکن دیگر (ابوالفضل جلالی و عارف غلامی) متأسفانه رفتاری انجام دادند که من را مجاب کرد که آنها را فعلاً از حضور در تمرینات منع کنم. من همه بازیکنان را دوست دارم و اگر قرار باشد در مربیگری به قهرمانی برسم این بازیکنان هستند که کار را انجام میدهند. بازیکنی که مودب و متهعد باشد، پیشانیاش را میبوسم ولی بازیکنی که فقط خودش را ببیند، هر کسی که میخواهد باشد، کنار میگذارم.