خیبر ۰-۲ چادرملو: شکست رحمتی پس از پیروزی بزرگ
دیدار دو تیم خیبر خرم آباد و چادرملو با پیروزی چادرملو به پایان رسید.
به گزارش ایلنا، دیدار تیمهای خیبر خرمآباد و چادرملو اردکان در چارچوب هفته بیستوسوم لیگ برتر فوتبال ایران، عصر جمعه ۸ اسفند ۱۴۰۴ از ساعت ۱۹ در ورزشگاه تختی خرمآباد برگزار شد و در نهایت این چادرملو بود که با درخشش هادی حبیبینژاد، به پیروزی ۲ بر صفر دست یافت.
بازی با شروعی هجومی از سوی چادرملو همراه بود و این تیم خیلی زود به گل رسید. در دقیقه ۷، هادی حبیبینژاد با کنترلی زیبا و دریبل دو بازیکن خیبر در محوطه جریمه، با ضربهای دقیق و آرام توپ را به گوشه دروازه فرستاد تا میهمان خیلی زود از میزبان پیش بیفتد.
پس از گل، خیبر تلاش زیادی برای جبران نتیجه انجام داد. در دقایق ۳۲ و ۴۵، عارف قزل روی ارسالهای مهرداد قنبری صاحب موقعیت شد اما ضربات او دقت لازم را نداشت. چادرملو نیز در دقیقه ۳۶ روی پاس دیگو تورس فرصت خوبی به دست آورد که رنی بوبوی آن را از دست داد تا نیمه نخست با برتری یک گله میهمان به پایان برسد.
در نیمه دوم، خیبر با انگیزه بیشتری بازی را دنبال کرد و چند موقعیت خطرناک روی ارسالها خلق شد. ضربات سر علی خانزادی در دقایق ۵۵ و ۷۲ از کنار دروازه به بیرون رفت تا بختهای میزبان یکی پس از دیگری از دست برود.
در دقیقه ۷۸ و پس از بازبینی صحنهای توسط VAR، داور به سود چادرملو اعلام پنالتی کرد. هادی حبیبینژاد پشت توپ ایستاد و با ضربهای مطمئن، برخلاف جهت حرکت حسین پورحمیدی، گل دوم و خودش را به ثمر رساند تا شب درخشانش را کامل کند.
در دقایق پایانی، چادرملو میتوانست به گلهای بیشتری هم برسد. موقعیتهای رضا میرزایی و دیگو تورس در دقایق ۲+۹۰ و ۴+۹۰ با بدشانسی و واکنش مدافعان خیبر از دست رفت تا بازی با همان نتیجه ۲ بر صفر به سود نماینده اردکان به پایان برسد.
با این نتیجه، چادرملو با روحیهای بالا پس از برد پرگل هفته گذشته برابر گلگهر، یک پیروزی مهم دیگر را جشن گرفت و خیبر خرمآباد، با وجود نمایش هجومی، در استفاده از فرصتها ناکام ماند.
ترکیب خیبر و چادرملو
- خیبر خرم آباد (1-3-2-4): حسین پورحمیدی | محسن سفیدچغایی (حمیدرضا ضرونی - 69) ، مسعود محبی، سبحان پسندیده، علیرضا آراسته | فردین یوسفی (محمد آقاجانپور - 46) ، اسماعیل بابایی (محمدعرفان معصومی - 87) | مهدی گودرزی (حمید حاجی آقایی - 81)، مهرداد قنبری، علی خانزادی | عارف قزل (عیسی مرادی - 46)
- چادرملو (1-3-2-4): ادسون ماردن | سعید محمدیفرد، سیروس صادقیان، ویکتور متئوس، سگوندو رودریگز | محمدحسین خسروی، هادی حبیبی نژاد (علیرضا صفری - 93) | امیررضا اسلام طلب (ماریو نیکولاس - 67) ، دیگو تورس، رضا محمودآبادی (محمدطاها فراهانی - 67) | رنی بوبوی