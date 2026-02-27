اوسمار: پرسپولیس واقعی در بازی‌های پرفشار خودش را نشان می‌دهد

اوسمار: پرسپولیس واقعی در بازی‌های پرفشار خودش را نشان می‌دهد
سرمربی پرسپولیس با تأکید بر اهمیت دیدار برابر ذوب‌آهن، گفت تیمش برای بازگشت به نتایج مطلوب، نیازمند عملکردی بهتر از بازی‌های اخیر است.

به گزارش ایلنا،  اوسمار ویرا عصر جمعه در نشست خبری پیش از دیدار پرسپولیس مقابل ذوب‌آهن اصفهان در هفته بیست‌وسوم لیگ برتر فوتبال ایران، اظهار کرد: بازی بسیار مهمی در پیش داریم و باید بهتر از مسابقات قبل ظاهر شویم تا به نتیجه مطلوب برسیم. از نتایج اخیر ناراحت هستیم، اما همین فشارهاست که بزرگی پرسپولیس را نشان می‌دهد.

وی افزود: بازیکنان و مربیان بزرگ در شرایط سخت بهترین عملکرد را دارند. شناخت خوبی از ذوب‌آهن داریم و امیدوارم بتوانیم به سه امتیاز این دیدار برسیم.

سرمربی پرسپولیس درباره احتمال حضور سروش رفیعی و محمدامین کاظمیان در این مسابقه گفت: وقتی بازیکنی همراه تیم به اصفهان می‌آید، یعنی شانس بازی دارد و مسائل داخلی باشگاه نیز درون خانواده پرسپولیس حل می‌شود.

اوسمار در خصوص پیش‌بینی جایگاه پرسپولیس در جدول لیگ برتر تصریح کرد: لیگ ایران امسال بسیار غیرقابل پیش‌بینی است و نمی‌توان از حالا وعده‌ای داد. هنوز یک‌چهارم بازی‌ها باقی مانده و هدف ما جمع‌آوری امتیازات لازم است تا در هفته‌های پایانی شرایط تیم‌ها مشخص شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هر دو تیم به سه امتیاز نیاز دارند و در چنین بازی‌هایی، تیمی که با آرامش بیشتری بازی کند، شانس موفقیت بالاتری خواهد داشت.

 

