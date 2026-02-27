به گزارش ایلنا، اوسمار ویرا عصر جمعه در نشست خبری پیش از دیدار پرسپولیس مقابل ذوب‌آهن اصفهان در هفته بیست‌وسوم لیگ برتر فوتبال ایران، اظهار کرد: بازی بسیار مهمی در پیش داریم و باید بهتر از مسابقات قبل ظاهر شویم تا به نتیجه مطلوب برسیم. از نتایج اخیر ناراحت هستیم، اما همین فشارهاست که بزرگی پرسپولیس را نشان می‌دهد.

وی افزود: بازیکنان و مربیان بزرگ در شرایط سخت بهترین عملکرد را دارند. شناخت خوبی از ذوب‌آهن داریم و امیدوارم بتوانیم به سه امتیاز این دیدار برسیم.

سرمربی پرسپولیس درباره احتمال حضور سروش رفیعی و محمدامین کاظمیان در این مسابقه گفت: وقتی بازیکنی همراه تیم به اصفهان می‌آید، یعنی شانس بازی دارد و مسائل داخلی باشگاه نیز درون خانواده پرسپولیس حل می‌شود.

اوسمار در خصوص پیش‌بینی جایگاه پرسپولیس در جدول لیگ برتر تصریح کرد: لیگ ایران امسال بسیار غیرقابل پیش‌بینی است و نمی‌توان از حالا وعده‌ای داد. هنوز یک‌چهارم بازی‌ها باقی مانده و هدف ما جمع‌آوری امتیازات لازم است تا در هفته‌های پایانی شرایط تیم‌ها مشخص شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هر دو تیم به سه امتیاز نیاز دارند و در چنین بازی‌هایی، تیمی که با آرامش بیشتری بازی کند، شانس موفقیت بالاتری خواهد داشت.

