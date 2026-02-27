امیدیان: امیدوارم بازی با پرسپولیس را ۱۱ نفره تمام کنیم

به گزارش ایلنا، جلال امیدیان در نشست خبری پیش از دیدار ذوب‌آهن اصفهان برابر پرسپولیس تهران در هفته بیست‌وسوم لیگ برتر فوتبال ایران، با اشاره به شرایط تیمش در دو بازی گذشته گفت: در مسابقه قبلی با وجود گل‌زنی، ۱۰ نفره شدیم و اتفاقات خاصی را تجربه کردیم. امیدوارم در بازی فردا بتوانیم مسابقه را با ۱۱ بازیکن به پایان برسانیم.

وی با انتقاد از قضاوت دیدارهای اخیر افزود: تیم داوری بسیار خوبی برای این مسابقه انتخاب شده، در حالی که چنین تصمیمی می‌توانست هفته گذشته هم گرفته شود. اخراج بازیکن ما در دقیقه ۲۲، افزایش وقت‌های اضافه و دریافت گل در دقیقه هفتم، برای من آزاردهنده بود، اما با وجود همه این مسائل به بازیکنانم افتخار می‌کنم.

سرمربی ذوب‌آهن با تأکید بر اتحاد تیمی اظهار کرد: بازیکنان ما در دو بازی اخیر مقابل آلومینیوم و فولاد اتحاد کم‌نظیری نشان دادند. اتفاقات این دو مسابقه باعث شد تیم ما منسجم‌تر و متحدتر شود و از این بابت بسیار خوشحالم.

امیدیان درباره آمادگی فنی تیمش گفت: تمرینات و آنالیزهای لازم انجام شده و امیدوارم بازیکنان آنچه را که با آن‌ها مطرح کرده‌ایم در زمین اجرا کنند. این مسابقه اهمیت بالایی دارد و مطمئنم موفقیت دور از دسترس نیست.

وی در پایان با اشاره به اهمیت ذهنیت برنده در بازی‌های بزرگ تصریح کرد: در چنین دیدارهایی بیش از هر چیز، ذهنیت بازیکن تعیین‌کننده است. به بازیکنانم اعتماد کامل دارم و امیدوارم اتحاد تیم در بازی فردا نتیجه مثبت خود را نشان دهد.

