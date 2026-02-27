به گزارش ایلنا، در ادامه رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی رنکینگ اتحادیه جهانی در آلبانی، هر سه نماینده ایران در روز نخست این مسابقات نتوانستند به پیروزی نهایی دست پیدا کنند.

در وزن ۷۷ کیلوگرم، علیرضا عبدولی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۳ بر ۲ از سد الکساندرین گوتو، قهرمان زیر ۲۳ سال جهان از مولداوی گذشت. وی در مرحله بعد نیز ساموئل بلشیدت از آلمان را با نتیجه ۲ بر ۱ شکست داد و راهی مرحله نیمه‌نهایی شد، اما در این مرحله با نتیجه ۴ بر ۱ مغلوب یوگنی بایدوسوف از روسیه شد و به دیدار رده‌بندی رفت.

امیر عبدی دیگر نماینده ایران در این وزن، پس از استراحت در دور اول، در دور دوم زولتان لوای دارنده مدال نقره جهان از مجارستان را با نتیجه ۳ بر ۲ شکست داد. وی سپس با پیروزی قاطع ۹ بر صفر برابر الکساندر ایلیچ از صربستان به نیمه‌نهایی رسید، اما در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل سرگئی استپانوف از روسیه شکست خورد و راهی دیدار رده‌بندی شد.

در وزن ۸۷ کیلوگرم نیز جمال اسماعیلی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۹ بر ۱ آزات سالیدینوف از قرقیزستان را مغلوب کرد، اما در مرحله بعد با نتیجه ۳ بر ۱ برابر لاشا گوبادزه دارنده مدال‌های طلا و برنز جهان از گرجستان شکست خورد و برای ادامه حضور در جدول بازنده‌ها، منتظر صعود این کشتی‌گیر به دیدار فینال است.

