پیشنهاد جنجالی پیرس برای آینده گواردیولا

به گزارش ایلنا، همکاری گواردیولا با سیتیزن‌ها تا پایان فصل ۲۰۲۷ اعتبار دارد، اما گزارش‌های متعددی دست‌به‌دست می‌شود که از احتمال استعفای او در خاتمه رقابت‌های سال جاری حکایت دارند.

این تئوریسین ۵۵ ساله از سال ۲۰۱۶ سکان هدایت سیتی را در دست گرفته و طلایی‌ترین عصر این باشگاه را با کسب ۶ عنوان لیگ برتر، ۲ جام حذفی، ۴ جام اتحادیه، ۱ لیگ قهرمانان و ۱ جام باشگاه‌های جهان رقم زده است.

اگرچه او در اواخر سال ۲۰۲۴ قراردادش را تا ژوئن ۲۰۲۷ تمدید نمود، اما در ماه‌های اخیر زمزمه‌های خروج او به اوج رسیده است. مدیران سیتی نیز بیکار ننشسته و فرآیند شناسایی جانشین وی را کلید زده‌اند؛ به طوری که انزو مارسکا، دستیار پیشین پپ که در ژانویه از چلسی جدا شد، یکی از کاندیداهای جدی نیمکت اتحاد به شمار می‌رود.

پیرس که در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ هدایت سیتی را بر عهده داشت، اصرار دارد که باشگاه باید تحت هر شرایطی و در هر جایگاهی، از دانش گواردیولا بهره ببرد.

او گفت:«اگر به باشگاه‌های فوتبال در سراسر دنیا نگاه کنید و ببینید کدام باشگاه‌ها ثبات بیشتری دارند، منچسترسیتی یکی از باثبات‌ترین‌هاست. با وجود این سرمربی، نمی‌بینید که مالکان به دنبال جلب توجه رسانه‌ای باشند. اما جایگزین کردن او وقتی برود، کار بسیار بسیار سختی خواهد بود.» او ادامه داد:«در چند سال گذشته بارها صحبت از رفتن او مطرح شده است. شخصاً اگر من جای سیتی بودم، او را در باشگاه نگه می‌داشتم، حتی شاید در نقش مدیر ورزشی بعد از پایان دوران مربیگری‌اش.»

در مقابل، گواردیولا سعی کرده از اهمیت گمانه‌زنی‌ها پیرامون آینده‌اش بکاهد. وی در اوایل ماه جاری خاطرنشان کرد:«یک سال دیگر از قراردادم باقی مانده است. درباره این موضوع یک یا دو ماه پیش هم صحبت کرده‌ام. پاسخ من همان پاسخی است که ماه‌ها قبل داده بودم.»

وی در دسامبر گذشته با صراحت بیشتری عنوان کرد:«اینجا خوشحالم و می‌خواهم بمانم. چه می‌توانم بگویم؟ در نهایت نتایج تصمیم می‌گیرند. وقتی این فصل از کار به پایان برسد، باشگاه بهترین فرد را برای ادامه این دوره فوق‌العاده در منچسترسیتی انتخاب خواهد کرد.»

گواردیولا همچنین افزود:«در سال‌های اخیر بارها شایعه شده که می‌روم، اما من می‌خواهم اینجا بمانم. در پایان فصل خواهیم دید چه می‌شود.»

