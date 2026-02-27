به گزارش ایلنا، بایرن مونیخ در دور یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا باید در برابر آتالانتا صف‌آرایی کند؛ رقیبی که حذف دورتموند به دست آن‌ها، زنگ خطر را برای مونیخی‌ها به صدا درآورده است.

نماینده آلمان در این جایگاه با آتالانتای ایتالیا سرشاخ می‌شود؛ تیمی که در ماراتن پلی‌آف توانست زنبورهای دورتموند را از گردونه رقابت‌ها خارج کند. نبردهای این مرحله برای هفته‌های دوم و سوم ماه مارس برنامه‌ریزی شده است که طی آن، بازی نخست در شهر برگامو و جدال سرنوشت‌ساز برگشت به میزبانی باواریایی‌ها در مونیخ به انجام می‌رسد.

در حالی که بایرن با تکیه بر جایگاه خود در فاز لیگ، مستقیماً راهی این مرحله شد، آتالانتا مسیر دشوارتری را پیمود و پس از حضور در پلی‌آف و رویارویی با دورتموند، موفق شد با یک بازگشت رویایی در ورزشگاه خانگی، باخت دیدار رفت را جبران کرده و به جمع ۱۶ تیم برتر بپیوندد.

مکس ایبرل، مدیر ورزشی بایرن، در گفت‌وگو با شبکه اسکای گفت:«فکر می‌کنم حذف دورتموند یک هشدار بزرگ است. آتالانتا و به طور کلی تیم‌های ایتالیایی از نظر ساختار و تاکتیک فوق‌العاده باثبات و بسیار قدرتمند هستند. این مأموریتی است که قطعاً چالش‌برانگیز خواهد بود. اما ما می‌خواهیم صعود کنیم.»

کریستوف فرویند، دیگر مدیر ارشد بایرن نیز در مصاحبه با همین شبکه خاطرنشان کرد:«دیگر خبری از تقابل آلمانی نیست، چیزی که سال گذشته داشتیم. وقتی مقابل یک حریف بین‌المللی بازی می‌کنید، حال‌وهوای لیگ قهرمانان بیشتر حس می‌شود. دیدیم که آتالانتا در دو بازی مقابل دورتموند چقدر قدرتمند بود. آن‌ها فوتبال بسیار فشرده و شدیدی بازی می‌کنند و در خانه تیم بسیار خطرناکی هستند. بازی‌های بسیار جذابی در پیش خواهیم داشت.»

انتهای پیام/