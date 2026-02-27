صعود عبدولی به نیمه‌نهایی رنکینگ جهانی

علیرضا عبدولی، فرنگی‌کار وزن ۷۷ کیلوگرم ایران، با عبور از دو حریف مطرح اروپایی، به مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های بین‌المللی رنکینگ اتحادیه جهانی در آلبانی صعود کرد.

به گزارش ایلنا،  در جریان رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی رنکینگ اتحادیه جهانی به میزبانی آلبانی، علیرضا عبدولی در وزن ۷۷ کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم مقابل الکساندرین گوتو، قهرمان زیر ۲۳ سال جهان از مولداوی، به روی تشک رفت و در دیداری نزدیک با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی رسید.

عبدولی در ادامه و در مرحله یک‌چهارم نهایی، ساموئل بلشیدت از آلمان را با نتیجه ۲ بر ۱ شکست داد تا با اقتدار راهی مرحله نیمه‌نهایی این مسابقات شود.

