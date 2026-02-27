صعود امیر عبدی به نیمهنهایی رنکینگ جهانی
امیر عبدی، نماینده وزن خود از تیم ملی کشتی فرنگی ایران، با نمایش درخشان در رقابتهای بینالمللی رنکینگ اتحادیه جهانی در آلبانی، پس از غلبه بر دو حریف مطرح اروپایی، جواز حضور در مرحله نیمهنهایی این مسابقات را به دست آورد.
به گزارش ایلنا، در جریان رقابتهای بینالمللی کشتی فرنگی رنکینگ اتحادیه جهانی که به میزبانی آلبانی برگزار میشود، امیر عبدی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف زولتان لوای، دارنده مدال نقره جهان از مجارستان رفت و در دیداری نزدیک و تماشایی با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی رسید.
عبدی در ادامه و در مرحله یکچهارم نهایی برابر الکساندر ایلیچ از صربستان قرار گرفت و با عملکردی برتر، موفق شد این حریف را با نتیجه قاطع ۹ بر صفر شکست دهد تا مقتدرانه راهی مرحله نیمهنهایی شود.
نماینده کشورمان با این نتایج، ضمن افزایش شانس خود برای کسب مدال، امتیازات ارزشمندی نیز برای ارتقای جایگاه خود در رنکینگ اتحادیه جهانی به دست آورد.