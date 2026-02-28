خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لیورپول در استانبول: اشلوت به چه فکر‌ می‌کند؟

کد خبر : 1756802
لینک کوتاه کپی شد.

لیورپول و گالاتاسرای در مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا به مصاف همدیگر خواهند رفت.

به گزارش ایلنا، لیورپول که با تکیه بر جایگاه سوم در پایان فاز لیگ به دور حذفی صعود کرد، در مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا باید روبروی گالاتاسرای قرار بگیرد؛ تیمی که با کنار زدن یوونتوس در ماراتن پلی‌آف، خود را به این سطح از رقابت‌ها رسانده است.

مردان تحت هدایت آرنه اشلوت با کارنامه‌ای شامل ۶ برد و ۲ ناکامی و اندوخته ۱۸ امتیازی، نمایش موفقی در دور مقدماتی داشتند و در واپسین جدال خود نیز با پیروزی قاطع ۳ بر ۰ در زمین مارسی، قدرت‌نمایی کردند. این نتایج درخشان مسیر صعود مستقیم قرمزهای آنفیلد به جمع ۱۶ تیم برتر را هموار کرد تا اکنون در نبردی سرنوشت‌ساز مقابل نماینده سرسخت ترکیه بایستند؛ رقیبی که لیورپول خاطره خوشی از آخرین رویارویی با آن‌ها در همین فصل ندارد.

در جدالی که سپتامبر ۲۰۲۵ به میزبانی استانبول انجام شد، گالاتاسرای توانست با ضربه پنالتی ویکتور اوسیمن، یاران اشلوت را با شکستی تلخ بدرقه کند و بردی ارزشمند را جشن بگیرد.

حریف اهل ترکیه با تکیه بر سوابق اروپایی خود، وعده مسابقاتی مهیج و پربرخورد را می‌دهد. طبق تقویم یوفا، دیدارهای رفت این مرحله در تاریخ ۱۰ و ۱۱ مارس و پیکارهای برگشت در روزهای ۱۷ و ۱۸ مارس به انجام خواهد رسید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
