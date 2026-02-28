پرواز در اروپا و هراس از سقوط در لیگ جزیره

به گزارش ایلنا، تاتنهام به تیمی غیرقابل پیش‌بینی بدل شده است؛ این حقیقت که فاتح فصل گذشته لیگ اروپا، از ماه دسامبر ۲۰۲۴ تا به امروز تعداد پیروزی‌های قاره‌ای خود (۱۲ برد) را به رقمی بیش از بردهای داخلی‌اش در لیگ برتر (۱۱ برد) رسانده، به خوبی گویای وضعیت پارادوکسیکال این باشگاه است.

بسیار تامل‌برانگیز است که اسپرز توانست دور گروهی لیگ قهرمانان را در جایگاه چهارم و میان هشت قدرت برتر به پایان برساند، اما همزمان در جدول لیگ انگلیس رتبه شانزدهم را اشغال کرده و تنها ۵ امتیاز با ورطه سقوط فاصله دارد؛ بحرانی عمیق که در نهایت به قطع همکاری با توماس فرانک منجر شد.

جانشین وی، ایگور تودور که به استفاده از دفاع سه نفره شهرت دارد، اعلام کرده است که آرایش ۱-۴-۲-۳ تیم را به سیستم ۲-۵-۳ دگرگون خواهد کرد. البته آغاز کار او با ناکامی همراه بود و در شهرآورد مقابل آرسنال با شکست سنگین ۱-۴ روبرو شد. دشواری کار او زمانی بیشتر می‌شود که غیبت دو مهره کلیدی در کناره‌ها یعنی پدرو پورو و اودوگی، در کنار آسیب‌دیده کمدیسون، قدوس و بنتانکور را هم در نظر بگیریم.

دیوار دفاعی تیم که انتظار می‌رفت نقطه اتکای آن‌ها باشد، در حال حاضر کارایی لازم را ندارد و هم کریستین رومرو (که با انتقادات تندی مواجه شده) و هم فن‌ده‌ون، فرسنگ‌ها با دوران اوج خود فاصله گرفته‌اند. با این حال، آن‌ها در ضربات ایستگاهی هجومی بسیار زهرآگین نشان داده‌اند؛ به گونه‌ای که در فصل جاری تنها ریچارلیسون با ۸ گل زده آماری بهتر از این دو مدافع (فن‌ده‌ون ۷ گل و رومرو ۶ گل) بر جای گذاشته است.

اسپرز همچنان در حسرت یک مهاجم تمام‌کننده برای پر کردن جای خالی سون و کین به سر می‌برد و هیچ‌یک از گزینه‌هایی چون ریچارلیسون، سولانکه، کولو موانی و ماتیس تل نتوانسته‌اند جایگاه خود را به عنوان شماره ۹ اصلی تثبیت کنند. در میانه میدان نیز غلبه توان فیزیکی پالینیا و گالاگر بر جنبه‌های خلاقانه باعث شده تیم در طراحی حملات با بن‌بست روبرو شود؛ حتی ژاوی سیمونز که به عنوان مغز متفکر تیم جذب شده بود، تاکنون تنها ۲ گل و ۵ پاس گل در کارنامه خود ثبت کرده است.

